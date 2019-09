WWE SmackDown: Rowan aniquila a Roman Reigns y traiciona a Daniel Bryan [VIDEO]

WWE SmackDown EN VIVO HOY martes en el Norfolk Scope Arena de Norfolk de cara al Clash of Champions 2019 y King of the Ring. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO a las 7.00 p.m. (hora peruana) por Fox Sports 3 e incidencias en Libero.pe.

WWE SmackDown | EN VIVO

Tweets by WWE

LA PREVIA

WWE SmackDown EN VIVO HOY martes 3 de agosto en el Norfolk Scope Arena de Norfolk con todos los detalles de cara al Clash of Champions 2019 y peleas del torneo King of the Ring. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 3 e incidencias en Libero.pe.

La noche de Monday Night Raw concluyó de una manera sorprendente con el brutal ataque de Bayley sobre Becky Lynch. Y es que la campeona de la marca azul se volvió a juntar con Sasha Banks y contra todo pronóstico cambió su personaje a ruda. En el capítulo de hoy día dará a conocer esta nueva faceta y quizás Charlotte sea su primera víctima.

Los primeros en enfrentarse en la fase de cuartos de final de King of the Ring serán Ali y Elias. El ex miembro de 205 Live viene de derrotar a Buddy Murphy en una brillante pelea, pero contra el "cantante" deberá combatir contra más de uno debido a que este último tiene el apoyo de Shane McMahon y así se evidenció en su triunfo ante Kevin Owens.

De inmediato, Chad Gable se enfrentará a Andrade en un combate de alto calibre. Y es que el excampeón en pareja de la WWE posee un talento innato dentro del ring, pero su rival, el mexicano 'Cien Almas' también lo tiene y además Zelina Vegas en la esquina para apoyarlo en todo momento.

A qué hora ver WWE SmackDown EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales WWE SmackDown EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 609 (SD) y 1609 (HD)

Movistar TV► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 60 (SD) y 519 (HD)

En dondé ver WWE SmackDown ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica