WWE SmackDown: Bayley y Sasha Banks no se cansan y masacran a Charlotte [VIDEO]

Charlotte fue la gran víctima de esta noche en WWE SmackDown. Y es que Bayley y Sasha Banks se han destapado y hoy en día volvieron a dejar en claro que quieren dominar totalmente la división femenina. Todo el universo de la WWE quedó otra vez al ver inconsciente a la nueve veces campeona.

Ayer las ex dueñas de los títulos en pareja atacaron brutalmente a Becky Lynch en el episodio de Monday Night Raw. ‘The Hugger’ hacía pareja con la irlandesa contra Alexa Bliss & Nikki Cross, pero al final decidió apoyar a su mejor amiga y también agarró a sillazos a la actual campeona de la marca roja.

Bayley fue la encargada de abrir el show de esta noche y con micrófono en mano dentro del ring, comenzó un pequeño discurso acerca del porqué de su radical cambio. Sin embargo, fue interrumpida por la ‘Reina’ y las dos tuvieron un pequeño careo hasta que subió al escenario ‘La Jefa’.

“Todos tienen algo que decir sobre lo que pasó anoche. Todos dicen que no pueden creer lo que pasó. ¿Pero qué esperaban? Tengo una amistad con Sasha, con alguien que siempre me ha apoyado. Es mi mejor amiga, nada ha cambiado. Y yo sigo tratando de demostrarles a ustedes el tipo de campeona que quiero ser”, sostuvo.

QUIEN RIE EL ÚLTIMO, RIE MEJOR! @itsBayleyWWE & @SashaBanksWWE tenían guardado un as en la manga después del ataque de @MsCharlotteWWE. ¿Se unirá La Reina al Club de la Venganza de @BeckyLynchWWE? #SDLive #WWExFOX pic.twitter.com/actO16vGK2 — WWE Español (@wweespanol) September 4, 2019

“Yo soy el modelo a seguir y quiero mostrarles a sus niños lo que significa la lealtad. Por eso no podía darle la espalda a Sasha. Estoy haciendo todo lo que pueda para poner a SmackDown en el mapa. Y voy a ser esa campeona por mucho tiempo, cuando derrote a la persona más egoísta del elenco, Charlotte Flair”, agregó.

"Sí, soy la reina del egoísmo. Lo que ven es lo que hay. No hay confusión, no hay engaños, y definitivamente no hay abusos", le recriminó Charlotte.

Nos obstante, aparece Sasha Banks, la hija de Ric Flair ataca Bayley, pero casi al instante ‘The Boss’ responda y la ‘Abrazadora’ se une con una silla. Al final, las dos salen de pie y riéndose.

Hay que recordar que Bayley se enfrentará a Charlotte en Clash of Champions por el Campeonato Femenil de SmackDown. Mientras que Sasha Banks se medirá ante Becky Lynch en el mismo evento por el título de mujeres de Raw.