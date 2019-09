WWE: Resultados, incidencias y sorpresas del Clash of Champions 2019 [VIDEO]

FOX Action EN VIVO | WWE Clash of Champions 2019 ONLINE HOY domingo (6.00 p.m. hora peruana y México / Vía Streaming WWE Network) desde el ring del Spectrum Center de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos).

Fox Action EN VIVO | WWE Clash of Champions | Pelea por pelea

- El 'Demonio' Wyatt le hace su 'Garra Mandibular' a Seth Rollins hasta dejarlo inconsciente.

- El 'Demonio' le aplica su 'Sister Abigail' a Seth Rollins.

- ¡SORPRESA TOTAL! Seth Rollins levantaba el título universal, pero todo se oscurece y aparece ¡BRAY WYATT!

Seth Rollins retiene el título universal tras vencer a Braun Strowman

- ¡NO ES LO ÚNICO! Seth Rollins le hace un cuarto 'Pisotón' y ahora si la cuenta llega a tres.

- ¡LA DE TRIPLE H! Seth Rollins aplica el 'Pedigree' a Strowman.

- ¡OTRO PISOTÓN Y NADA! Seth Rollins le aplica por tercera vez su finisher, pero la cuenta llega a dos.

- Seth Rollins le hace otro pisotón a Strowman, pero este otra vez levanta la mano.

- ¡PISOTÓN! Seth Rollins le aplica su movimiento final a Strowman, pero la cuenta llega a dos.

- ¡EL MONSTRUO VUELA! Strowman se tira desde la tercera cuerda sobre Seth Rollins, pero la cuenta llega a tres.

¡INCREÍBLE! Seth Rollins se movió y Strowman embiste a la mesa de los conductores.

- Brutal derechazo de Strowman a la cara de Rollins.

- ¡FROG SPLASH! Seth Rollins se tira desde lo más alto del esquinero contra Strowman, pero la cuenta apenas llega a uno.

- Rollins contraataca golpeando las piernas de Strowman.

- Strowman inicia la pelea arrollando a Rollins.

Seth Rollins vs Braun Strowman: Por el Campeonato Universal de WWE

Rowan derrota a Roman Reigns

- Rowan termina la pelea con una 'Garra'.

- Luke Harper destruye a Roman Reigns en el esquinero.

- ¡LLEGÓ EL REFUERZO! Luke Harper intercepta a Roman Reigns y lo deja inconsciente.

- ¡OTRA VEZ! Reigns tira la cámara contra Rowan que queda malherido.

- ¡REACCIONA ROMAN! Reigns coge un palo de metal y golpea a Rowan.

- ¡GARRA! Rowan carga a Reigns y le aplica uno de sus movimientos especialesl

- ¡NO HAY LÍMITES! Rowan y Reigns se van a las afueras del ring y se intercabian brutales golpes.

- ¡BOMBAZO! Roman Reigns intenta embestir a Rowan, pero este lo carga y lo tira contra la mesa de comentaristas.

- Roman Reigns estrella la escalera metálica contra Rowan y luego le aplica una 'Derecha del 'Super Hombre'.

- ¡UFFFF! Roman Reigns evita un ataque de Rowan y le hace, contra todo pronóstico, una 'Sambullida Samoana'.

- Roman Reigns hace que Rowan salga del ring, pero este lo manda contra el poste del esquinero.

- Patada tras patadas de Rowan sobre Reigns,que responde con algunos ganchos.

- ¡COMO UN TREN! Rowan deja inconsciente a Roman Reigns con una 'Plancha Cruzada'.

- ¡BRUTAL! Roman Reigns se recupera y le mete un doble patadón a Rowan contra el poste metálico.

- Rowan agarra un palo de kendo y le rompe la espalda a Roman Reigns.

- Rowan intenta embestir a Roman Reigns, pero este choca con la escalera metálica.

- Roman Reigns es atacado sorpresivamente por Rowan y luego lo manda contra la barricada.

Roman Reigns vs Rowan

Kofi Kingston vence a Randy Orton y retiene el Campeonato Mundial de WWE

- ¡PROBLEMAS EN EL PARAÍSO! Kofi saca su mega patada de la nada y lo noquea.

- ¡RKO DE LA NADA! Randy Orton sorprende a Kofi con su finisher y lo cubre, pero el caído pone su pie en las cuerdas.

- Randy Orton intentó hacer su RKO, pero Kofi contraataca y lo manda contra el esquinero.

- ¡Contralona de poder de Orton a Kofi!

- Randy Orton le mete varios ganchos a Kofi, pero este se baja del esquinero y hace que la 'Víbora' se golpee en el esquinero.

- ¡SOS! Kofi sorprende a Orton con su giro clásico sobre el cuadrilátero.

- Kofi quiere recuperarse, pero Orton le da un piquete a los ojos.

- Patadas voladora de Orton a Kofi y la cuenta llega a dos.

- ¡QUEBRADORA! Randy Orton engaña a Kofi y le rompe la espalda.

- Kofi le hace otro machetazo de piernas a Kofi y prepara su movimiento finL.

- Doble machetazos de brazos de Kofi sobre Orton.

- Kofi se pone de pie y le hace un 'Lazo' a Orton desde la tercera cuerda.

- Kofi reacciona y da ganchos a Orton, pero este coge su cabeza y lo hace chocar su cabeza contra la escalera metálica.

- Randy Orton finge una lesión en el brazo y engaña a Kofi y lo manda contra el poste del esquinero.

- ¡LETAL! Randy Orton tira dos veces a Kofi Kingston contra la mesa de los cometaristas.

- Randy Orton baja del ring, carga a Kofi y primero lo tira contra la barricada y luego le hace un suplex contra el suelo.

- Randy Orton embiste a Kofi Kingston y lo manda fuera del ring.

- Orton ataca a Kofi en el esquinero en el inicio del combate.

Kofi Kingston vs Randy Orton: Por el Campeonato Mundial de WWE

Sasha Banks gana la pelea a Becky Lynch por descalificación, pero no consigue el título femenino de RAW

- Los árbitros ingresan al ring y le piden a Becky que se retire con el título.

- ¡LE QUIERE SACAR EL BRAZO! Becky Lynch le aplica el 'Disarmer' a Sasha Banks en la silla metálica.

- ¡VENGANZA! Becky Lynch se recupera coge la silla y vuelve a masacrarla.

- Sasha Banks manda a Becky Lynch contra la barricada.

- Sasha y Becky vuelven al cuadrilátero poco a poco mientras continúan golpeándose.

- Banks y Lynch sigue intercambiando golpes en las escaleras y en el patio de comida.

- ¡ESTO SE SALIÓ DEL CONTROL! Sasha Banks se va a las tribunas y Becky Lynch la persigue.

- Con el árbitro noqueado, Becky Lynch muele a sillazos a Sasha Banks, que se corre.

- ¡CON TODO! Sasha Banks sube otra silla al ring, pero el árbitro se le quita y Becky intenta atacarla con el metal y al final le cae al árbitro.

- ¡INCREÍBLE! Sasha Banks pone una silla al ring y distrae al árbitro, pero luego le aplica otro sillazo al estómago de Becky Lynch y la cuenta llega a dos.

- ¡BECKY ESTÁ MAL! Sasha Banks sorprende a Becky Lynch con dos 'Rompe espaldas', pero la cuenta llega a dos.

- ¡Super patadas voladras de Becky sobre Banks!

- ¡TREMENDA REVERTIDA! Becky Lynch le aplica su 'Desarmadora' a Sasha Banks, pero esta logra poner su pie sobre una de las cuerdas.

- ¡A TIEMPO! Sasha Banks le aplica un doble rodillazo desde el esquinero sobre Becky, pero esta alza su brazo.

- 'Super Machetazo' de Becky Lynch con la pierna derecha sobre Sasha Banks, pero la cuenta llega a dos.

- ¡UFFFF! Sasha Banks sorprende a Becky con su 'Estado de Cuentas', pero la irlandesa sale de la llave y la tira contra la lona.

- ¡ESTÁ CRECIDA! Becky Lynch se recompone y llena de suplex, rodillazos y ganchos a Sasha Banks.

- Sasha Banks se tira sobre Lynch desde la tercera cuerda, pero la irlandesa la sorprende poniéndole sus rodillas.

- Sasha Banks sigue atacando a Becky Lynch y le hace una llave de sumisión.

- Sasha Banks ahora es quien controla la pelea y hace daño a Becky Lynch con una tremenda patada.

- Tremenda patada doble de Becky Lynch a la espalda de Sasha Banks, que estaba fuera del cuadrilátero.

- Sasha Banks intenta una llave en el brazo de Becky Lynch, pero la revierte y por poco le hace su 'Desarmadora'.

- Becky Lynch hace caer de espaldas a Sasha Banks sobre el ring.

- Bofetada de Becky Lynch sobre Sasha Banks y luego le chanca su cabeza sobre el suelo.

Becky Lynch vs Sasha Banks: Por el título femenino de Raw

Shinsuke Nakamura retiene el campeonato Intercontinental tras ganar a The Miz

- ¡KINSHASA Y FINAL! Nakamura le aplica su finisher al Miz y la cuenta llega a tres.

- The Miz baja del ring y persigue a Sami Zayn, pero aparece Nakamura y le mete un brutal rodillazo.

- ¡DDT INVERTIDO! El Miz sorprende a Nakamura y le aplica su movimiento final, pero interviene Sami Zayn y evita que el árbitro lo cubra.

- ¡POR POQUITO! Sami Zayn distrae al Miz y aparece Nakamura con un 'KInshasa', pero alza del brazo antes de que la cuenta llega a tres.

- Figura 4 del Miz sobre Nakamura, pero este logra llegar a la cuerda.

- Nakamura se recupera y hace daño a la espalda del Miz.

- DDT de la nada del Miz sobre Nakamura, pero el árbitro cuenta solo hasta dos.

- El Miz le hace varios 'Lazos' a Nakamura y la cuenta casi llega a tres.

- El Miz lastima en su pierna a Nakamura, que queda malherido.

- Nakamura le mete una tremenda a la cara a de Nakamura y lo deja inconsciente.

- Miz le quita el micrófono a Zayn y lo tira por otro lado.

- The Miz engaña, baja del ring y hace que Nakamura impacte su cara con el filo del ring.

- The Miz intenta hacer llaves a Nakamura, pero Sami Zayn lo desconcentra.

Shinsuke Nakamura (con Sami Zayn) vs The Miz: Por el campeonato Intercontinental

Alexa Bliss y Nikki Cross retienen los títulos femeninos en pareja tras vencer a Mandy Rose & Sonya Deville

- Nikki Cross saca del ring a Deville y luego le aplica su finisher a Mandy y la cuenta llega a tres.

- Mandy Rose y Sonya Deville combinan perfectamente y noquean a Alexa Bliss, pero llega Nikki Cross a salvarla.

- Mandy Rose castiga a Nikki Cross con el filo del ring.

- Entra Nikki Cross y pone en problemas a Sonya Deville con suplex y antebrazos.

- ¡NOQUEADAS! Alexa Bliss y Mandy Rose intercambian dos ganchos entre sí y queda inconscientes.

- ¡SE SALVA ALEXA! Suplex vertical de Mandy Rose sobre Bliss y luego un super rodillazo de Sonya Deville.

- Sonya Deville le aplica una super patada en el estómago de Alexa Bliss.

- Tremenda bofetada de Alexa Bliss sobre Mandy Rose por partida doble.

- Brutal Suplex de Nikki Cross sobre Sonya Deville, que queda malherida.

Alexa Bliss & Nikki Cross vs Mandy Rose & Sonya Deville: Por los campeonatos de mujeres en parejas

The New Day pierde con The Revival los títulos en pareja de SmackDown

¡NUEVOS CAMPEONES! Xavier Woods no puede más y se rinde.

- ¡FIGURA 4! Scott Dawson le saca la protección en su pierna a Woods y le rompe la rodilla derecha.

- ¡MÁQUINA DESARMADORA! Woods es masacrado por el movimiento especial de The Revial y queda inconsciente.

- ¡BRUTAL CASTIGO! Wilder y Dawson le aplican su 'Máquina Desarmadora' a Big-E.

- Tremendo DDT invertido sobre Dawson de parte de Woods y la cuenta llega dos gracias a que Wilder salta sobre él

- Regresa Woods y hace trizas a Wilder y lo saca del ring.

- Codazo en el pecho de Dawson sobre Big-E y luego lo cubre, pero llega a dos.

- Tenazas en las piernas de Wilder sobre Big-E.

- 'Guillotina' reforzada de Wilder y Dawson sobre Big-E, que está semi-inconsciente.

- Brutal 'Uranage' de Big-E sobre Wilder y luego le aplica manotazos en su pecho.

- Big-E le aplica un 'Lazo' fuera del ring a Dawson.

- Ataque a la rodilla de Wilder sobre Woods, pero este responde con un 'Lazo'.

The New Day vs The Revival: Por los títulos en pareja de SmackDown

Bayley gana a Charlotte y sigue siendo la campeona de SmackDown

RUN BAYLEY RUN!!!



The #SDLive #WomenChampion @itsBayleyWWE is BUSTING out of Charlotte, NC after taking advantage of the exposed turnbuckle and retaining her gold. #WWEClash pic.twitter.com/hGXmIgjEiF — WWE (@WWE) September 15, 2019

- Bayley aprovecha para quitar la protección a la esquina y cuando aparece Charlotte la manda de cara hacia el metal.

- Charlotte ataca en el esquinero a Bayley, pero el árbitro la detiene por ataque ilegales.

- Charlotte le rompe el pie a Bayley, que luego hace un 'paquetito' y por poco la cuenta llega a tres.

- Charlotte sigue atacando a Bayley y fuera del cuadrilátero la manda donde veces contra la barricada.

- Tremenda 'Catapulta' de Charlotte sobre Bayley.

- Bayley corre y sube al ring, pero Charlotte responde con manotazos a su pecho.

- Charlotte comienza la pelea de forma agresiva y ataca brutalmente a Bayley hasta mandarla fuera del ring.

Queen @MsCharlotteWWE out here showing everyone how you start a match in The Queen City! #WWEClash #SDWomensTitle pic.twitter.com/HrjVEpAnRk — WWE (@WWE) September 15, 2019

Bayley vs Charlotte: Por el Campeonato Femenino de SmackDown

Robert Roode y Dolpgh Ziggler vencen a Braun Strowman & Seth Rollins y son los nuevos campeones en pareja de RAW

- ¡GLORIOSO DDT! Roode le aplica su movimiento final a Rollins y la cuenta llega a 3.

- Strowman empuja a Roode y luego va contra Ziggler, pero este se tira y hace que el 'Monstruo' caiga fuera del ring.

- Ziggler y Roode combinan y hacen daño a Strowman, que se pone en el esquinero y cambia con Rollins.

- Braun Strowman baja del ring y embiste a Ziggler y Roode.

- Ziggler y Roode hacen de las suyas ante Seth Rollins, que no puede ni ponerse de pie.

- Rollins y Strowman combinan y masacran a Ziggler.

- Rollins ataca sin piedad a Dolph Ziggler.

Braun Strowman & Seth Rollins vs Robert Roode y Dolpgh Ziggler

WWE Clash of Champions | La Previa

FOX Action EN VIVO WWE Clash of Champions 2019 EN VIVO ONLINE | Evento de lucha libre se llevará a cabo este domingo 15 de septiembre (6.00 p.m. hora peruana y México / Vía Streaming WWE Network) desde el ring del Spectrum Center de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), donde Seth Rollins y Becky Lynch pondrán en juego sus cinturones en el WWE Clash of Champions 2019. Sigue el GOLPE a GOLPE vía INTERNET con los HORARIOS, CANALES y CARTELERA COMPLETA en Libero.pe.

La WWE tendrá vibrantes combates en uno de los últimos eventos del 2019. Seth Rollins tendrá la difícil misión de defender con éxito sus dos cinturones de la marca Raw: el Universal y el de Parejas. Pero las cosas no serán nada fáciles, sobre todo, si se trata de Braun Strowman. El "Arquitecto" lo enfrentará en la lucha por el cinturón Universal y, a su vez, deberá hacer dupla con el gigante en la pelea contra Robert Roode y Dolph Ziggler por el cinturón de Parejas. La alianza entre ambos podría llegar a su fin en este Clash of Champions.

En tanto, el campeón de la WWE SmackDown Kofi Kingston sostendrá un duro desafío ante el legendario Randy Orton. La "Vibora" tiene una estrategia muy especial para acabor con el reinado del miembro de "The New Day" ("El Nuevo Día"). A propósito, sus compañeros Big E y Xavier Wood también tendrán en Clash of Champions 2019, ya que se las verán contra "The Revival" (Dash Wilder y Scott Dawson) en la Lucha de Parejas de SmackDown.

AJ Styles, por su parte, hará lo propio con el cinturón del campeonato de Estados Unidos de la WWE frente a Cedric Alexander. Otra batalla importante se llevará a cabo en la división femenina de Raw, donde Becky Lynch y Sash Banks por fin saldarán cuentas de su rivalidad. Las divas de SmackDown tampoco se queda atrás en este Clash of Champions 2019, la actual campeona Bayley deberá derrotar a Charlotte Flair, quien ha mejorado mucho en sus técnicas de combate.

El campeonato Intercontinental de la WWE, que ahora está en poder de Shinsuke Nakamura, podría cambiar de dueño cuando el japonés se vea cara a cara con The Miz. Sin embargo, Sami Zayn estará ahí para evitarlo. Y como no podría faltar en Clash of Champions, Roman Reigns también buscará el aplauso de sus fanáticos cuando pelee ante Erick Rowan.

A qué hora es EN VIVO WWE Clash of Champions en México, Perú y Argentina

Perú: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

México (Centro): 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Ecuador: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m. (Kick Off); 4.00 p.m. (Main Event)

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Colombia: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Argentina: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

España: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

España (Islas Canarias): 10.00 p.m. (Kick Off); 11.00 p.m. (Main Event)

Uruguay: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

Paraguay: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

Chile: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

Brasil: 8.00 p.m. (Kick Off); 9.00 p.m. (Main Event)

Bolivia: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Venezuela: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Canadá: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Costa Rica: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

Guatemala: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

Honduras: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

El Salvador: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

Puerto Rico: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

República Dominicana: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Panamá: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Italia: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Francia: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Alemania: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Portugal: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Holanda: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Inglaterra: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Cómo ver KickOFF EN VIVO WWE Clash of Champions por YouTube

Sigue la transmisión en directo del KickOFF del WWE Clash of Champions 2019 por YouTube que inicia a las 5.00 p.m.

Cuándo se reliza el evento WWE Clash of Champions 2019

WWE Clash of Champions 2019 se llevará a cabo en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos). El espectáculo inicia a las 6.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la cadena FOX Action y el servicio streaming WWE Network. También podrás ver la previa y el KickOFF desde las 5.00 p.m. y de forma gratuita en WWE.com, la App WWE y las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter y Twitch de la WWE.

Qué canal transmite EN VIVO WWE Clash of Champions 2019 via Fox Action y WWE Network

Perú: FOX Action Premium y WWE Network.

Ecuador: FOX Action Premium y WWE Network.

Colombia: FOX Action Premium y WWE Network.

Ecuador: FOX Action Premium y WWE Network.

México: FOX Action Premium y WWE Network.

Argentina: FOX Action Premium y WWE Network.

Chile: FOX Action Premium y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network y WWE Network.

España: WWE Network y Eurosport.

Venezuela: FOX Action Premium y WWE Network.

Uruguay: FOX Action Premium y WWE Network.

Puerto Rico: FOX Action Premium y WWE Network.

Costa Rica: FOX Action Premium y WWE Network.

Panamá: FOX Action Premium y WWE Network.

República Dominicana: FOX Action Premium y WWE Network.

Cómo contratar FOX Action EN VIVO para Movistar TV, Claro TV y DirecTV | WWE Clash of Champions 2019

FOX Premium es el servicio de entretenimiento que te permite ver lo que tú quieres y cuando tú quieres. Disfruta las series más reconocidas, las películas más nuevas y eventos deportivos estelares como WWE en vivo. Todo sin cortes comerciales y disponible para ver en cualquier dispositivo, donde quieras por FOX App o en televisión por los canales FOX Premium.

En Movistar TV, el paquete FOX Premium, que incluye FOX Action, te cuesta 35 soles mensuales. Existe una promoción para pagar 15 soles por los primeros tres meses.

En Claro TV, el paquete FOX Premium, que incluye FOX Action, te cuesta 35 soles mensuales. Existe una descuento del 50% para que puedas pagar 17.50 en los primeros tres meses.

En DirecTV, la oferta es la siguiente: Solicita el paquete FOX Premium (1) y obtén el primer mes gratis + el segundo mes a mitad de precio.

Dónde ver FOX Action EN VIVO WWE Clash of Champions 2019 | Canales TV

WWE Clash of Champions 2019: FOX Action Premium

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

WWE Clash of Champions 2019: FOX Action Premium HD

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Cómo ver WWE Network EN VIVO Gratis por Clash of Champions 2019 en FOX Action

La Red WWE está ofreciendo una prueba GRATIS de un mes a los nuevos suscriptores. Puedes cancelar en cualquier momento durante la prueba.

Si no se cancela antes, se agregará un costo recurrente de 10 dólares por mes después de que finalice la prueba.

Cartelera completa de WWE Clash of Champions 2019 [FOX Action EN VIVO]

Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Charlotte Flair.

Campeonato en Parejas de Raw: Seth Rollins & Braun Strowman (c) vs. Robert Roode & Dolph Ziggler.

Campeonato Universal de la WWE: Seth Rollins (c) vs. Braun Strowman.

Campeonato de la WWE: Kofi Kingston (c) vs. Randy Orton.

Campeonato Peso Crucero de la WWE: Drew Gulak (c) vs. Humberto Carrillo vs. Lince Dorado.

Campeonato en Parejas de SmackDown: The New Day (Big E & Xavier Woods) (c) vs. The Revival (Dash Wilder & Scott Dawson).

Campeonato Intercontinental: Shinsuke Nakamura (c) (con Sami Zayn) vs. The Miz.

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Sasha Banks.

No Disqualification Match: Roman Reigns vs. Erick Rowan.

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE: Alexa Bliss & Nikki Cross (c) vs. Mandy Rose & Sonya Deville.

Campeonato de los Estados Unidos: AJ Styles (c) vs. Cedric Alexander.

Calendario de eventos programados de la WWE 2019 tras Clash of Champions 2019

23 de noviembre: WWE NXT TakeOver: WarGames

24 de noviembre: WWE Survivor Series

15 de dociembre: WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs)