WWE RAW: Kane regresa y es atacado por Bray Wyatt tras salvar a Seth Rollins [VIDEO]

WWE RAW EN VIVO HOY lunes en el Thompson-Boling Arena con la resaca del Clash of Champions 2019 y la final del torneo King of the Ring. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO desde las 7.00 p.m. (hora peruana) por Fox Sports 2 e incidencias en Libero.pe.

WWE RAW | En Vivo

Tweets by WWE

¡Empezó Monday Night Raw!

WWE RAW | La Previa

WWE RAW EN VIVO HOYlunes 16 de septiembre en el Thompson-Boling Arena de Knoxville con todas las repercusiones del Clash of Champions 2019 y la gran final del torneo King of the Ring. El show se desarrollará ONLINE EN DIRECTO a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por Fox Sports 2 e incidencias en Libero.pe.

La WWE vivió ayer domingo una gran edición de Clash of Champions, ya que tuvo muchas sorpresas y cambios de títulos. Sin embargo, lo más impactante fue la aparición de Bray Wyatt cuando estaba acabando el evento y su brutal ataque a Seth Rollins, quien retuvo su el Campeonato Universal ante Braun Strowman.

'El Demonio' le hizo en primera instancia un 'Sister Abigail' al 'Arquitecto' y luego lo remató con su terrible 'Garra Mandibular'. Es probable que Rollins de la cara esta noche y se pronuncie sobre lo ocurrido, incluso podría retarlo. Es que todo indica que ambos se enfrenten por el título en Hell in a Cell 2019.

La división femenina también estuvo de escándalo debido a que Becky Lynch y Sasha Banks ofrecieron una de las mejores peleas del evento, en el cual hubo de todo: sillazos, ataque al árbitro, lucha en las tribunas y afuera del escenario y movidas ilegales. Al final, ‘La Jefa’ ganó el combate, pero no el cinturón.

La WWE multó a 'The Man' con 10 mil dólares por el golpe al juez y luego a Sasha en reiteradas ocasiones pese a que era ilegal. Quizás haya un careo esta noche o incluso se pacte cuándo será su siguiente enfrentamiento, en la 'Celda Infernal'. Bayley podría aparecer y defender a su amiga.

Por otro lado, hoy una superestrella tomará el sitio del rey: Baron Corbin o Chad Gable. El exgerente general de la marca roja venció a Ricochet y a Samoa Joe la semana anterior en una triple amenaza; mientras que el excampeón en pareja venció contra todo pronóstico a Shane McMahon. El ‘Lobo Solitario’ es el máximo favorito.

AJ Styles retuvo el Campeonato de los Estados Unidos tras derrotar a Cedric Alexander. El excampeón de Peso Crucero estuvo a punto de robarle el cinturón y puso contra las cuerdas al 'Phenomenal', pero este sacó a relucir su mejor faceta; además, de contar con sus secuaces al costado. Hoy podría haber una revancha o se inicie un nuevo feudo entre ambos.

A qué hora ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dondé ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica