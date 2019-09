WWE RAW: Seth Rollins enfrentará a Bray Wyatt en Hell in a Cell [VIDEO]

WWE Clash of Champions 2019 ha tenido una gran cantidad de consecuencias que se vienen dando a conocer este lunes en Monday Night Raw. Y es que Seth Rollins fue el encargado de abrir el show y lo primero que hizo fue dirigirse a Bray Wyatt, quien lo ataco anoche hasta dejarlo inconsciente.

El campeón Universal de la WWE también se refirió a su pelea con Braun Strowman, pero luego confirmó que enfrentará a ‘El Demonio’ en Hell in a Cell, evento que se desarrollará el próximo 6 de octubre. De inmediato, apareció Wyatt en las pantallas del escenario y dejó entrever que “su amigo” lo “saludará.

“Hay algo que quizá no sepan de él. Es muy grande, muy fuerte. Me dio una paliza, y fue una lucha de una vida. Un aplauso para él. Cuando las cosas se pusieron feas, lo derribé y le di un pisotón. Pero no fue suficiente. Y luego otro y otro. Hasta que tuve que hacer uso de un pequeño truco —gracias, Hunter—, y con el Pedigree pude someterlo”, sostuvo el ‘Arquitecto’.

Rollins reveló que no tuvo el mejor domingo de su vida porque primero perdió los campeonatos en parejas de la marca roja y su victoria final fue opacada por el ex ‘Rey de las Tinieblas’. Pero, no contó con que el propio Wyatt apareciera en Raw por medio de su programa “Firefly FunHouse”.

El popular Bray pidió disculpas a Seth por el ataque de su amigo, pero casi al instante recalcó que no tiene escapatoria ni chances de vencer a ‘The Fiend’; incluso dijo que lo podría ver personalmente cuando menos lo espere. Luego se quedó mirando fijamente a la pantalla hacia Rollins y se despidió riéndose.

Hay que mencionar que Hell in a Cell se realizará en el Golden 1 Center de Sacramento, California en 3 semanas y hasta el momento es la única pelea anunciada de forma oficial.