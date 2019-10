Expeleador le hace una 'advertencia' a Rusev tras el beso que Bobby Lashley le dio a su esposa

El cierre del último episodio de RAW dejó sorprendidos no precisamente por lo que pasaba dentro del cuadrilátero sino fuera de él. El beso entre Bobby Lashley y Lana, la esposa de Rusev, no solo dejó pasmado al búlgaro: en Twitter hubo diversas repercusiones.

Rusev, Seth Rollins, Randy Orton, Baron Corbin y los fanáticos en campo fueron los principales testigos de una escena que forma parte de los ya conocidos storylane -historia armada- pero que no que cayó bien en el público de la WWE.

Uno de los que se mostró en contra fue Lance Storm, exsuperestrella de WWE, quien recordó el consejo que le brindó Randy Savage y que ahora lo compartió para Rusev. "Hice una 'historia' con mi esposa y me quedé sin ella", tuiteó.

Vale precisar que no es la primera vez que Rusev y Lana se ven envueltos en este tipo de situaciones. Hace un par de años, Dolph Ziggler se besó con la esposa del búlgaro y tuvieron una 'storylane' por varios meses. ¿Rusev le responderá a Storm?

Randy Savage gave me advice once about working angle with wife. "I did an angle with my wife one time, and I ain't got no wife no more."