WWE SmackDown [EN VIVO]: Con La Roca, Brock Lesnar y Becky Lynch en su estreno en FOX

EN VIVO WWE SmackDown

- La Roca vuelve a la WWE tras 3 años sin aparecer y todos los presenten gritan: "Rocky".

- ¡EL CAMPEÓN DEL PUEBLO! La Roca se aparece y con su música la gente se vuelve loca.

- ¡EL REY! Baron Corbin interrumpe a Becky Lynch y le dice que debe salir del ring porque es su momento.

- Becky Lynch agradece al público y recuerda que sis inicios fueron en SmackDown.

- ¡EL HOMBRE! Becky Lynch abre el show de esta noche.

- Stephanie McMahon aparece y con el micrófono da el puntapié inicial.

- ¡Empezó WWE SmackDown!

WWE SmackDown | La Previa

WWE SmackDown EN VIVO HOY viernes 4 de octubre desde las instalaciones del Staples Center de Los Ángeles y será el primer programa que emitirá FOX. La transmisión del show va ONLINE a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de FOX en Estados Unidos y Fox Sports en Latinoamérica, e incidencias en Libero.pe.

El gran invitado de la noche será La Roca, el –probablemente- mayor ícono que ha tenido de la marca azul en toda su historia. Dwayne Johnson vuelve a la WWE tras varios años, ya que su última aparición fue en el 2016. Y es que esta es una ocasión especial: SmackDown debutará en la cadena de Fox.

Sin embargo, The Rock no será el único miembro de Hall of Fame que asistirá a este programa especial pues se harán presentes otras leyendas como: Steve Austin, Kurt Angle, Lita, Mick Foley, Booker T, Hulk Hogan, Trish Stratus, Goldberg, Jerry "The King" Lawler, Mark Henry, Ric Flair, Sting y The Undertaker.

Con respecto a los combates, la cartelera también está de candela porque estarán en juego algunos campeonatos y habrá grandes sorpresas. De arranque, el título Mundial de la WWE estará en juego: Kofi Kingston defenderá su cinturón frente al temible Brock Lesnar. El resultado de esta pelea aún es incierto.

Como se trata del primer programa en FOX, hay fuertes rumores acerca de las superestrellas que podrían aparecer e impactar al público. Y es que en los últimos días, medios locales han reportado que CM Punk estaría negociando su regreso y que hoy podría dar el batacazo. Además, Alexa Bliss, Becky Lynch, The Miz y Rey Mysterio llegarían a la casa azul.

Hell in a Cell se desarrollará este domingo y con miras a dicho evento, Becky Lynch y Charlotte Flair se enfrentarán a Bayley y Sasha Banks. Es que la irlandesa peleará con 'La Jefa' por el título femenino de Raw. Todo indica que hoy se anunciará una lucha dentro de la Celda Infernal entre la 'Reina' y 'The Hugger' por el Campeonato femenil de SmackDown.

Shane McMahon se medirá con Kevin Owens en una pelea de escaleras donde el ganador se quedará en la empresa. Otro enfrentamiento será entre Roman Reigns y Erick Rowan, y podría desencadenar en Hell in a Cell. The New Day también se hará presente y es probable que The Revival, los campeones en pareja, haga lo mismo o quizás hayan nuevos retadores.

A qué hora ver WWE SmackDown EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales WWE SmackDown EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 609 (SD) y 1609 (HD)

Movistar TV► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 60 (SD) y 519 (HD)

En dónde ver WWE SmackDown ONLINE

Estados Unidos: FOX

FOX Sports Latinoamérica

WWE SmackDown EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el episodio de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet delWWE SmackDown EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del show. Además, puedes ver el resumen y de talles al finalizar el evento.