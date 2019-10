¡Vuelve a su casa! WWE: La Roca y su "electrizante" entrada a SmackDown [VIDEO]

El construyó SmackDown y ahora volvió a su casa para dar la bienvenida en esta nueva faceta de la marca azul. The Rock se presentó en el en el Staples Center de Los Ángeles en California en medio de un clima de fiesta, donde su sola presencia estremeció al universo de la WWE.

Como no podría faltar, Dwayne Johnson realizó el 'Codazo del pueblo' a Baron Corbin. Los asistentes disfrutaron de su presencia y no pararon de aplaudir. Así comenzó SmackDown, con la presencia de The Rock, el personaje que empezó a construir la marca azul.

La fiesta ahora si está completa,The Rock esta de regreso a su casa, dispuesto a seguir deleitando al universo de la WWE .Sin embargo, Dwayne Johnson no será el único miembro de Hall of Fame que asistirá a este programa especial pues se harán presentes otras leyendas como: Steve Austin, Kurt Angle, Lita, Mick Foley, Booker T, Hulk Hogan, Trish Stratus, Goldberg, Jerry "The King" Lawler, Mark Henry, Ric Flair, Sting y The Undertaker.

Con respecto a los combates, la cartelera también está de candela porque estarán en juego algunos campeonatos y habrá grandes sorpresas. De arranque, el título Mundial de la WWE estará en juego: Kofi Kingston defenderá su cinturón frente al temible Brock Lesnar. El resultado de esta pelea aún es incierto.