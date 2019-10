Fanáticos de la WWE pidieron reembolso tras polémico final de Hell in a Cell [VIDEO]

Hell in a Cell tenía casi todo para convertirse en un evento para el recuerdo debido a la pelea estelar entre Seth Rollins y Bray Wyatt pero el final de la misma fue polémico y molesto para los fanáticos en la arena.

La mayoría de personas esperaban que Bray Wyatt, con su nuevo y tenebroso personaje, se corone como el nuevo campeón pero, finalmente, Seth Rollins salió como campeón de una forma muy controvertida.

Ante la resistencia exagerada del 'Demonio' de un montón de movidas finales, Rollins usó muchos objetos para atacarlo y dejarlo, prácticamente, inconsciente, por lo que el árbitro se vio obligado a detener la lucha.

Sin embargo, minutos después Bray Wyatt despertó como si nada y atacó al campeón. Los espectadores en la arena y en sus casa no entendían l decisión de acabar tal lucha así.

Algunos fans de la WWE grabaron escenas después de finalizar el evento y se ve con mucha claridad la molestía existente. Incluso, se oían cánticos en los que se solicitaba el reembolso de las entradas.

Such a bad ending the arena is chanting refund 👎🏾 pic.twitter.com/d8kpwYDXur