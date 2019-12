WWE Raw [FOX SPORTS 2] EN VIVO Rey Mysterio vs Seth Rollins: sigue el penúltimo show rojo del año

EN VIVO WWE RAW EN DIRECTO HOY lunes 23 de diciembre vía Fox Sports 2 desde el imponente Wells Fargo Arena de la ciudad de Des Moines en Iowa a las 8:00 p.m. (hora peruana). Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

HOY se realizará el tradicional WWE Monday Night Raw que tendrá como principal pelea la que protagonizarán Rey Mysterio y Seth Rollins en donde ambos buscarán quedarse con el campeonato de Estados Unidos.

Cada vez falta menos para que el 2019 llegue a su fin, es por ello que los protagonistas del Monday Night Raw quieren ofrecer un verdadero show por lo que el choque entre Rey Mysterio y Seth Rollins promete paralizar el mundo de la lucha libre.

El experimentado luchador mexicano hizo su aparición la vez pasada en Raw para ayudar a Humberto Carrillo de Andrade. El ‘Arquitecto’ y ‘AoP’ no dudaron en meterse en la pelea para atacar al actual campeón de los Estados Unidos.

El exintegrante de The Shield no dudó en lanzarle el reto a Rey Mysterio, quien no dudó en aceptarlo.

Además, Randy Orton y The Viking Raiders también estarán cara a cara con los integrantes de The O.C. debido a que la vez pasada se agarraron a golpes.

VER GRATIS WWE RAW | Horarios en el mundo

Honduras - 7:00 p. m.

El Salvador - 7:00 p. m.

Nicaragua - 7:00 p. m.

Costa Rica - 7:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 8:00 p. m.

Colombia - 8:00 p. m.

Panamá - 8:00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Washington D. C., Miami, Nueva York) - 8:00 p. m.

Bolivia – 9:00 p. m.

Venezuela - 9:00 p. m.

Paraguay - 10:00 p. m.

Chile - 10:00 p. m.

Argentina - 10:00 p. m.

Uruguay - 10:00 p. m.

Brasil - 10:00 p. m.

WWE Raw Dónde ver | EN VIVO | ONLINE

Para poder seguir de cerca esta nueva edición de la WWE Monday Night Raw, Líbero hará un minuto a minuto con todas incidencias. Además, podrás verlo por Fox Sports 2.