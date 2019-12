Daniel Bryan derrotó a The Miz y tendrá nueva oportunidad por el título Universal de WWE [VIDEO]

Daniel Bryan derrotó este viernes a The Miz y King Corbin en una triple amenaza que cerró la última edición de WWE SmackDown en el año. Gracias a esta victoria el 'American Dragon' obtuvo la chance de enfrentar a Bray 'The Fiend' Wyatt por el título Universal en Royal Rumble.

El combate iba a ser una triple amenaza pero cambió cuando Roman Reigns atacó a Baron Corbin, evitando que este pudiese participar. Por lo cual se celebró un combate entre The Miz y Daniel Bryan; sin embargo, volvió a ocurrir cambios en esta lucha.

Corbin volvió a aparecer durante el combate y dijo que estaba apto para participar en el evento central de SmackDown. Daniel Bryan logró la victoria al hacer rendir a The Miz con una llave al brazo de la que jamás se pudo librar, ganándose el derecho a enfrentar a Bray Wyatt en el primer gran evento de 2020.

Ambos hombres ya se enfrentaron hace seis años en Royal Rumble 2014 con victoria de Wyatt. El feudo entre los dos inició hace unas semanas y la compañía planea alargarlo hasta Wrestlemania.

Royal Rumble se realizará el domingo 26 de enero en Houston, Texas. Hasta el momento solo están confirmado los combate entre Bryan vs. Wyatt y la lucha femenina entre Becky Lynch vs. Asuka.

#TheFiend @WWEBrayWyatt will defend his #UniversalTitle against the refreshed and refocused @WWEDanielBryan at #RoyalRumble 2020.https://t.co/OJQeSJWYKZ