Bobby Lashley no se casó con Lana por descubrirle una relación gay [VIDEO]

La boda entre Bobby Lashley y Lana estaba programada para el último episodio de Raw del 2019; sin embargo, esto no se dio porque se reveló que luchadora mantuvo una relación con Liv Morgan, hecho que dejó en shock al propio peleador.

Bobby Lashley y Lana estaban listos para darse el sí cuando de pronto ingresó Liv Morgan con algunas lágrimas en el rostro. "Esta boda tiene que detenerse. Lo lamento tanto, pero esto no puede continuar. El amor de mi vida está ahí", señaló.

"Yo nunca conocí que podía ser yo misma hasta que nos conocimos y nos enamoramos. ¡Cómo puedes hacerme esto!", agregó Liv Morgan ante la sorpresa de todos los asistentes al programa de Raw.

Rápidamente, Bobby Lashley salió a defenderse. "Yo nunca he visto a esta mujer en mi vida. No sé de qué está hablando", dijo el luchador.

"No, no. No estoy hablando de Bobby. Estoy hablando de Lana", sentenció Liv Morgan. Luego de estas palabras Lana se desesperó y la atacó, hecho que provocó que los guardias de Raw aparezcan en el ring para detener la pelea.

Luego de unos minutos, todo se normalizó para que la boda continúe, pero nuevamente se interrumpió. ¿Qué ocurrió? Rusev se encontraba escondido en una de las tortas y de un momento a otro atacó a Bobby Lashley.

De esta forma Rusev y Liv Morgan arruinaron la boda entre Bobby Lashley y Lana. ¿Qué ocurrirá con la pareja de Raw tras la inesperada confesión que hizo Morgan?