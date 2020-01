WWE: Roman Reigns contra Bobby Roode en un combate de mesas en Smackdown

Royal Rumble se acerca en la WWE. Solo quedan dos semanas para ver la lucha de los 30 hombres en busca de la lucha estelar en Wrestlemania. Por eso, los combates se vuelven más interesantes en Raw y SmackDown.

Un ejemplo de ello es el Table Match entre Roman Reigns y Bobby Roode que se llevará hoy en el territorio de la marca azul. WWE emitió un comunicado en su Twitter oficial que el ganador del combate entre el exmiembro de The Shield y el ‘Glorioso’ elegirá una estipulación especial para la lucha entre The Big Dog y King Corbin en Royal Rumble.

Al ser sin descalificaciones, es probable que veamos intervenir a compañeros de ambos luchadores para beneficiarlos. Por eso, es muy seguro la aparición de Robert Roode, Dolph Ziggler y The Usos.

Además de la lucha de mesas, WWE anunció que John Morrison volverá a la acción tras más de 8 años fuera de la empresa para enfrentarse a Big E. Otra interesante lucha será entre Sasha Banks contra Lacey Evans. Para sorpresa de todos los fanáticos, Kane hará su regreso a la compañía.

Luchas para Royal Rumble

Por su parte, faltan menos de dos semanas para Royal Rumble y WWE ha confirmado las siguientes luchas.

- Campeonato WWE: “The Fiend” Bray Wyatt © vs. Daniel Bryan

- Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch © VS. Asuka

- Roman Reigns vs. King Corbin (con Dolph Ziggle y Bobby Roode)

- Batalla Real de Mujeres: Charlotte Flair vs. Alexa Bliss vs. Nikki Cross vs. Sarah Logan vs. 26 luchadoras por anunciar

La ganadora recibirá una oportunidad por el Campeonato Femenino de Raw o el Campeonato Femenino de SmackDown en WrestleMania 36.

- Batalla Real de Hombres: Roman Reigns vs. Brock Lesnar vs. AJ Styles vs. Erick Rowan vs. Randy Orton vs. Rey Mysterio vs. Ricochet vs. Drew McIntyre vs. Elias vs. King Corbin vs. Dolph Ziggler vs. Otis vs. Tucker vs. Buddy Murphy vs. Aleister Black vs. Rusev vs. Bobby Lashley vs. Caín Velásquez vs. 12 luchadores por anunciar.

- El ganador recibirá una oportunidad por el Campeonato de WWE o el Campeonato Universal de la WWE en Wrestlemania 36.

Brock Lesnar entrará primero y su título no estará en juego.