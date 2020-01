WWE RAW: Seth Rollins y Buddy Murphy son los campeones de pareja y Rusev volvió a perder con Lashley

WWE RAW EN VIVO vía Fox Sports 2 | Este lunes 20 de enero desde las 8:00 p.m. (hora peruana) se realizará el último show previo a Royal Rumble nos promete traer muchas sorpresas. El evento tendrá como sede el Intrust Bank Arena.

WWE RAW EN VIVO | Minuto a Minuto

- GANOOO Bobby Lashley y Lana

- Seth Rollins y Buddy Murphy campeones de parejas de RAW

- Comenzó la pelea

- THE VIKING RAIDERS salen al ruedo por el título de parejas

- Aparece Seth Rollins con Buddy Murphy para enfrentar a los campeones de pareja

- Ganó Becky por rendición

- Kairi aparece con Asuka para enfrentar a Becky Lynch

- The Man, Becky Lynch, lista para su pelea

- Randy Orton con una silla ataca a Sytle y salva de una paliza a Drew Mcintyre

- Aparece Aj Sytle y ataca Drew Mcintyre

- Drew Mcintyre hace su ingreso

- Randy Orton aparece en el coliseo

- Randy Orton le dice a Drew Mcintyre que no hay otra persona más peligrosa que la víbora.

- La Bestia se retira del ring y del coliseo

- Brock Lesnar golpea a Ricochet y le dice que "No tiene miedo"

- Ricochet reta a una pelea a Brock Lesnar

- Ricochet interrumpe a Paul Heyman

- Paul Heyman dice que no hay nadie con capacidad para enfrentar a Brock Lesnar por el título Universal

- Se confirmo una pelea por el título de parejas de la WWE

- Aparece Brock Lesnar, el competidor que ingresará con el número uno en la batalla real

- Aparece Humberto Carrillo para salvar a Mysterio de un ataque por parte de Andrade

- Ganó Andrade

Andrade prepara las escaleras con las cuerdas, Mysterio aprovecha para golpearlo contra las cuerdas. Andrade golpea y aplica una Powerbomb contra una de las escaleras.

Andrade va por un superplex, pero es bloqueado y Mysterio consigue una hurricarana desde la tercera cuerda. Zelina Vega se asusta.

THIS is how you start a #LadderMatch.#RAW @reymysterio pic.twitter.com/3ugRfGDufU

- Suena la música de Andrade

- Rey Mysterio aparece en la arena

- Empieza el combate por el título de los Estados Unidos

Rápidamente empieza el brawl en el centro del ring, con Owens y compañía limpiando la casa, mientras que Rollins y sus súbditos huyen por la rampa.

The Viking Raiders aparecen para hacer equipo con Kevin Owens

- Kevin Owens y Samoa Joe interrumpen a Seth Rollins

Rollins da las gracias por el apoyo y la fe del universo de WWE, acto seguido, comenta que Murphy abrió sus ojos la semana pasada para unirse a él.

- Aparece Seth Rollins acompañado de AoP y Buddy Murphy

- Comenzó el show

Previa

En su episodio mil 391, la marca roja presentará al campeón universal de la WWE,Brock Lesnar, quien confirmó que será el primer peleador en la batalla real de Royal Rumble.

Rey Mysterio y Andrade pelearán por el título de Estados Unidos. El legendario luchador mexicano se vengará de las ofensas que le hizo el ídolo y su acompañante Zelina Vega.

Seth Rollins encontró en Buddy Murphy un nuevo discípulo. El arquitecto quiere dominar Raw para llevarlo a convertirse en el show número uno de la WWE.

Sin embargo, el equipo de Kevin Owens, Big Show y Samoa Joe prometió acabar con los planes de Rollins. Otra lucha que promete bastante es la que tendrá AJ Styles con Randy Orton. Esta historia, se especula, acabaría en Wrestlemania.

WWE Raw: horarios del programa

México 7:00 p.m.

Perú 8:00 p.m.

Ecuador 8:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m.

Venezuela 9:00 p.m.

Argentina 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

Uruguay 10:00 p.m.

Brasil 10:00 p.m.

España 2:00 a.m. (3 de diciembre)

En qué canales ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica