Royal Rumble 2020: sigue todas las incidencias del evento desde Texas

WWE Royal Rumble 2020 EN VIVO | Ver Lucha Libre por Internet | Facebook Live Stream | HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action) desde el Minute Maid Park en Houston, Texas. Podrás seguir las incidencias a través de Libero.pe.

Para esta edición de la batalla real masculina sorprende la decisión de Brock Lesnar. El actual campeón WWE no defenderá su título en el evento, pero participará como número 1 en la lucha de 30 hombres que tiene como gran premio llegar a Wrestlemania.

Lesnar no ha defendido el campeonato de WWE desde que lo ganó en octubre del 2019. 'La Bestia Encarnada' solo luchó contra Caín Velásquez en Arabia Saudita. Por el momento, son cinco los puestos aún sin nombre que podrán albergar el retorno o el debut de misteriosos luchadores.

John Cena, CM Punk y Edge son los nombres más voceados entre los fans para que hagan una aparición en el Royal Rumble. Aunque no se descarta otros ingresos de NXT.

En el caso de la batalla real femenina la situación es algo distinta. Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan y Natalya son las únicas que confirmaron su participación y se desconoce a las otras 25 luchadoras que podrían aparecer.

Bray 'The Fiend' Wyatt defenderá su título Universal de la marca SmackDown frente a Daniel Bryan en una Strap Match, en la cual ambos estarán atados a una correa.

Wyatt y Bryan se encontraron en la última edición de SmackDown previo al Rumble. El demonio atacó al excampeón de la compañía luego de la firma de contrato para la lucha de este domingo.

Becky Lynch pondrá en juego su título femenino de Raw frente a la japonesa Asuka, mientras que Bayley, campeona de SmackDown hará lo propio frente a Lacey Evans.

