WWE Royal Rumble 2020: Drew McIntyre es el ganador de la batalla real y va a Wrestlemania

FOX Action EN VIVO WWE Royal Rumble 2020 (ONLINE vía WWE Network y FOX Sports) se celebra este domingo 26 de enero (7.00 p.m. hora peruana) en el Minute Maid Park, de la ciudad Houston, Texas, en los Estados Unidos. Sigue el GOLPE x GOLPE vía INTERNET de la Batalla Real por Libero.pe.

ROYAL RUMBLE 2020: INICIA LA CARTELERA PRINCIPAL

- ¡Drew McIntyre es el ganador de la edición 2020 del Royal Rumble! eliminó a Roman Reings

- Roman Reings eliminó a Edge y se gana el abucheo de todo el público.

- ¡Edge eliminó a Randy Orton! Se terminó la unión.

- Randy Orton, Edge, Roman Reings y Drew McIntyre son los cuatro finalistas. Uno irá a Wrestlemania 36.

- Drew McIntyre elimina a Seth Rollins

- Seth Rollins es el último participante. Ingresa con el número 30

Y el último en entrar a la batalla de #RoyalRumble, @WWERollins! #30 pic.twitter.com/XYfwSt96sk — WWE Español (@wweespanol) January 27, 2020

Roman Reings ingresa al ring

- Eliminaron a Karl Anderson

- Randy Orton ingresa con el número 25

- Eliminaron a Corbin



- Luke Gallows

- Eliminado Aj Style

- El Rey Corbin ingresa al ring

- Lanza para Karl Anderson. La superestrella categoría R volvió a lo grande.

- EDGE regreso a la WWE, con el número 21

- Ingresa AJ Styles para enfrentar a un motivado Drew McIntyre

- McIntyre elimina al Miz

- Como número 17 entra The Miz

- McIntyre elimina a Ricochet

- Brock Lesnar eliminó a 14 luchadores y se quedó a uno de lograr el récord.

- ¡ELIMINADO BROCK LESNAR! Drew McIntyre logra sacar a la Bestia del combate

- Drew McIntyre entra a la batalla real.

- Brock Lesnar hace doble eliminación. Afuera Strowman y Lee

- Braun Strowman aparece en la batalla real.

- Lee es quien domina a la 'Bestia Encarnada'.

- Keith Lee, elemento de NXT, debuta en una batalla real.

- MVP demoró más en subir al ring. Lesnar lo eliminó.

- ¡MVP volvió a WWE! ingresa como el número 12 ¿cuánto tiempo durará en la batalla real?

- Ahora es eliminado Shinsuke Nakamura y el público abuchea.

- Lo de Brock Lesnar es insólito. Ha eliminado a todos sin piedad.

- Ingresa Shelton Benjamin. Se saluda con la 'Bestia Encarnada' y en un descuido es eliminado.

- Ingresa Cesaro. Sin embargo, Lesnar volvió a eliminarlo sin problemas.

- ¡Lesnar elimina a Rey Misterio y Big E! El monarca de WWE está a punto de romper el récord de eliminaciones

- Ingresa Big E. Todos contra Brock Lesnar

- Rey Misterio hace su ingreso a la batalla real. Sin embargo, también es golpeado por Lesnar.

- Ingresa el excampeón Kofi Kingston, pero apenas ingresa y recibe una paliza de la 'Bestia Encarnada'

- ¡Eliminado John Morrison en menos de un minuto!

- John Morrison aparece como el quinto participante de la batalla real.

- Roode eliminado y Lesnar ya suma tres eliminaciones en menos de veinte minutos.

- Ahora entra Bobby Rode en el número cuatro. Brock Lesnar lo espera en el cuadrilátero.

- Erick Rowan ingresa en el tercer lugar, pero también es sacado pronto del ring por Lesnar.

- Elías ingresa como número dos. Es eliminado rápidamente por Brock Lesnar

- Brock Lesnar inicia la batalla real. El campeón de WWE ya ganó el evento en 2003.

COMIENZA ROYAL RUMBLE 2020

- ¡Retiene Becky Lynch! la irlandesa vence por rendición a Asuka y sigue su reinado en la división femenina

- Becky Lynch vs. Asuka es la última lucha previo a la Batalla Real Masculina.

- No hubo sorpresas. 'The Fiend' vence a Daniel Bryan y retiene su título Universal de WWE

- El campeón sale dominante sobre Bryan.

- ¡LUCHA POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL DE WWE! 'The Fiend' enfrenta a Daniel Bryan en un strap match.

- ¡Bayley retiene su título! venció a Evans en un rápido combate.

- A continuación: Bayley enfrenta a Lacey Evans por el título femenino de SmackDown.

- ¡CHARLOTTE FLAIR ES LA GANADORA DEL ROYAL RUMBLE FEMENINO! elimina a Shayna Baszler de una forma poco ortodoxa.

- Shayna Baszler es la número 30. La excampeona de NXT aparece para ganar la batalla real femenina.

- Santino Marella se autoelimina de la batalla real femenina

- ¡Santino Marella ingresa a la batalla real femenina como número 29!

- Tegan Nox ingresa con el número 28.

- Como número 27 ingresa Carmella en la parte final del evento.

- Naomi se salva de la eliminación gracias a su agilidad.

- Shotzi Blackheart, de NXT UK, ingresa en la competición.

- Beth Phoenix sangra de la cabeza. Pese a esto continúa en el combate.

- Zelina Vega ingresa como número 25 para participar de la batalla real.

- Xia Li entra en el combate. La luchora china ataca a Toni Storm y Charlotte Flair.

- Kelly Kelly le da un fuerte golpe a Charloote Flair, pero esta enfurece y elimina a la rubia.

- Charlotte Flair elimina a Sarah Logan con una patada.

- Sarah Logan hace su ingreso en el número 22. Faltan ocho luchadoras por entrar.

- Kelly Kelly reaparece en WWE. Una leyenda de la división femenina aparece en la batalla real femenina.

- ¡Charlotte Flair elimina a Bianca Blair!

- Toni Storm entra a la batalla real. De inmediato se enfrenta a Charlotte Flair.

- Ingresaron Beth Phoenix y Naomi a la lucha.

- Charlotte Flair, número 17 del Royal Rumble, enfrentará a una Bianca Blair muy cansada.

- ¡Bianca Blair elimina a Alexa Bliss! tremendo trabajo de la luchadora afroamericana

- Bianca Blair elimina a Dana Brooke. Ella se queda solo con Alexa Bliss.

- Chelsea Green es otra integrantre de NXT que aparece y es eliminada al minuto de ingresar

- Alexa Bliss elimina a Kia Yim.

- Dakota Kai ingresa en el 15 lugar. Ya llegamos a la mitad de la batalla real.

- Tamina entra como número 14. Regresa a la acción en WWE. Cero reacción del público.

- Eliminada Kairi Sane. Poco duro en el evento.

- Dana Brooke entra en escena.

- Eliminadas Mandy Rose y Sonya Deville, cortesía de Alexa Bliss y Bianca Blair

- Mia Yim, otro elemento de NXT, debuta en una batalla real femenina

- Kairi Sane entra como número 11.

- Sonya Deville y Mandy Rose eliminaron en conjunto a Mercedes Martinez

- Sonya Deville aparece y rápidamente ataca a las demás luchadoras

- ¡Ottis le salva la vida a Mandy Rose! la luchadora iba a ser eliminada por Alexa Bliss. El público enloquece

- Mighty Holly es eliminada por Mercedes Martínez

- Candice Lare, otra participante de NXT que ingresa a la lucha

- Liv Morgan es eliminada por Lana. Ambas se enfrentaron fuera del ring.

- Mandy Rose aparece como la octava participante. La rubia luchadora participa en su tercera batalla real consecutiva.

- Liv Morgan ingresa como número 7 y eliminó a Lana. La novia de Bobby Lashley es la primera eliminada de la noche.

- Mercedes Martinez, de NXT, ingresa como la sexta participante de la Batalla Real.

- Lana entra como número cinco. Poca reacción del público.

- Niki se abraza con su compañera Alexa Bliss ante la ovación del público

- Niki Cross ingresa como número cuatro y arrasa con todo.

- Migthy Holly ingresa a la batalla real. La legendaria luchadora se luce ante Alexa y Bianca

- Bianca Blair entra como número dos.

- ¡Comienza la batalla real femenina! Alexa Bliss entra como número 1 al ring.

- ¡Roman Reings es el ganador! el samoano derrotó a Baron Corbin con una lanza.

- ¡Aparecen los Usos! la pareja samoana entra para salvar al 'Big Dog'

- Rode y Dolph Ziggler aparecen para atacar a Roman Reigns

- La lucha continúa entre el público. Tal parece que ninguno buscará el conteo en el cuadrilátero.

- El combate comienza lejos del ring. Roman Reings ataca a Corbin en ringside sin piedad.

- Roman Reigns abre el evento. El luchador enfrentará a King Corbin en un combate sin descalificación.

ROYAL RUMBLE 2020: RESULTADOS DEL KICK OFF

- Andrade retiene el título de los Estados Unidos tras vencer a Humberto Carrillo en un entretenido combate

- Sheamus y Shorty G se enfrentan en la antesala a la cartelera estelar. Vence el irlandés.

PREVIA

El WWE Royal Rumble 2020 estará al tope de las emociones de los fanáticos, ya que el primer luchador confirmado en salir en el conteo regresivo será nada menos y nada más que Brock Lesnar, actual campeón de la WWE, en la rama masculina.

Sin embargo, Brock Lesnar no hará defenda del mencionado cinturón pero sí conocerá a su próximo rival que tendría para el evento de WrestleMania 36. Roman Reigns, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet son algunos que también confirmaron su participación en el WWE Royal Rumble 2020.

John Cena, Edge y CM Punk podrían aparecer en esta edición del WWE Royal Rumble. Por esta razón, muchos fanáticos del universo Wrestling estarán atentos con todas las incidencias de los combates.

WWE Royal Rumble 2020: horarios de todo el mundo

México: 6.00 p.m.

Perú: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

España: 1.00 a.m. del lunes 25

¿Qué canal transmite WWE Royal Rumble 2020?

Perú: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Uruguay: Fox Actions, FOX Sports y WWE Network.

Chile:Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.): WWE Network

Cartelera WWE Royal Rumble 2020

Batalla Real Masculina (30 luchadores)

Batalla Real Femenina (30 luchadores)

‘The Fiend’ Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan por el título universal de la WWE en un Strap Match

Becky Lynch (c) vs. Asuka (con Kairi Sane) por el título femenino de Raw

Roman Reigns vs. ‘King’ Corbin (con Dolph Ziggler y Robert Roode) en una lucha sin descalificación

Shorty G vs. Sheamus

Bayley (c) vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

Andrade vs Humberto Carrillo por el título de los Estados Unidos

Resultados WWE Royal Rumble Masculino

Resultados WWE Royal Rumble Femenino

Canales que transmiten por televisión el WWE Royal Rumble 2020

FOX Action

Fox Premium Action comenzó a emitir en 2007 como CityVibe. El 2012 la señal fue renombrada como MovieCity Action, y 3 de noviembre de 2014 se reformula como Fox Action tras ser adquirido por Fox International Channels a LAPTV, en toda Latinoamérica. Su competidor es Max Prime. Su programación se basa en cine de acción, terror, aventura y suspenso. Adicionalmente transmite los eventos PPV de lucha libre profesional de la WWE, Boxeo Mundial, UFC y desde 2018, Las carreras de la Fórmula 1 en vivo y sus películas que se transmiten en su idioma original con subtítulos en español. Posee dos señales (Este y Oeste), la primera con el horario de Argentina y la segunda con el horario de México. La señal Este está disponible también en alta definición.

WWE Network

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. El 8 de enero de 2014, WWE anunció que la red será lanzada el 24 de febrero de 2014 en los Estados Unidos, con lanzamientos en el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur y el conjunto de los países nórdicos para fines de 2014 o inicios de 2015

FOX Sports

Fox Sports es un canal de televisión por suscripción deportivo latinoamericano de origen estadounidense. Fue lanzado en 1995 como un bloque deportivo en la variante latinoamericana del canal Fox, en donde ofrecía los más destacados partidos de la NFL hasta 1996, cuando la cadena compró el canal deportivo Prime Deportiva para relanzarlo como Fox Sports Américas y posteriormente a Fox Sports en 1999. El canal era propiedad de Fox Networks Group, actualmente El canal es propiedad de The Walt Disney Company y es operado por Fox Networks Group Latin America.

FOX Play

La App de FOX tiene todo lo que te gusta de los canales FOX, FOX Sports y FOX Premium: las mejores series, películas, deportes en vivo, documentales y mucho más. Si ya tienes los canales de FOX en tu TV disfrútalos también en tu tableta o smartphone descargando esta aplicación gratuita para que tu elijas cuándo y dónde verlos sin ningún costo adicional.

USA Network

USA Network es un canal de televisión de los Estados Unidos, que se puso en marcha en 1971. El canal fue ganando popularidad debido a sus series original, incluyendo éxitos iniciales, como Silk Stalkings y La Femme Nikita, que poco a poco fueron seguidos por Monk, Psych, Burn Notice, Royal Pains, y otras series. En este medio podrás ver WWE en vivo y en directo.

¿Qué es el Royal Rumble?

El Royal Rumble 2020 sera la trigésimo tercera edición de Royal Rumble, un evento pague-por-ver de lucha libre profesional, producido por la WWE. El evento tendrá lugar el 26 de enero de 2020 desde el Minute Maid Park en Houston, Texas.

CM Punk

Phillip Jack "Phil" Brooks, conocido por su nombre artístico CM Punk, ​​ es un exluchador profesional estadounidense conocido por su trabajo en la WWE y en UFC

John Cena

John Felix Anthony Cena, Jr. es un exculturista, actor, cantante rapero y luchador profesional estadounidense que trabaja para la WWE, como agente libre. Durante su trayectoria en WWE, Cena ha ganado un total de 25 campeonatos, con 16 reinados como campeón mundial.​​

Edge

Adam Joseph Copeland​,​ más conocido como Edge, es un luchador profesional retirado y actor canadiense que trabajó casi toda su carrera en la WWE.

Humberto Carrillo

Es un luchador profesional mexicano que actualmente trabaja en WWE, donde compite en la marca Raw. Anteriormente, trabajó bajo el nombre de Último Ninja en varias promociones mexicanas.