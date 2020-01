EN VIVO Royal Rumbe 2020: Drew McIntyre ganó la batalla real

Royal Rumble 2020 fue una verdadera sorpresa. Más de 45 mil personas vibraron en el Minute Maid Park con las peleas de las superestrellas de la WWE. Una noche que quedará en el recuerdo del Universo.

Ya se conocen a los peleadores que estarán en la Main Event de Wrestlemania 36. Charlotte Flair demostró que es la Reina y superó a 29 competidoras en la batalla real femenina.

La sorpresa de la noche fue el regreso de EDGE a la WWE. Los rumores de su incorporación se confirmaron cuando apareció en el escenario y a base de lanzas se robó las palmas de los fanáticos.

Sin embargo, Drew McIntyre fue la verdadera sorpresa. El escocés superó a Roman Reings y ganó la batalla real masculina. El 'Perro mayor' había eliminado a Edge.

Becky Lynch retuvo su campeonato ante Asuka. The Man por fin pudo superar al Emperatriz del mañana. Brock Lesnar igualó el récord de la eliminación de más hombres en la batalla real, pero no se quedó con la victoria.

Roman Reings superó al rey Corbin, The Find sigue gobernando tras ganar a Daniel Bryan en la pelea de correazos.Andrade también salió airoso en su pelea contra Humberto Carrillo.

- Drew McIntyre ganó la batalla real

- Roman eliminó a Edge

- Edge eliminó a Randy Orton

- Quedan en el ring, Seth Rollins, Roman Reings, Randy Orton y Edge

- Eliminaron a Seth Rollins

- Rollins elimina a Samoa Joe

- Rollins elimina a Kevins Owens

- Rollins elimina a Aleister Black

- Rollins aparece con AoP y Buddy Murphy

- Seth Rollins ingresa al ring con el número 30

- Samoa Joe ingresa con el número 29

- Aleister Black ingresaa

- Kevin Owens ingresa al ring

- Roman Reings ingresa al ring

- Eliminaron a Karl Anderson

- Randy Orton ingresa con el número 25

- Eliminaron a Corbin

- Luke Gallows

- Eliminado Aj Style

- El Rey Corbin ingresa al ring

- Lanza para Karl Anderson

- EDGE regreso a la WWE, con el número 21

- Karl Anderson ingresa al ring y se une a Aj Style

- Dolph Ziggler ingresó al ring

- Aj Styles ingresa al ring con el número 18

- Drew Mcintyre eliminó a The Miz

- The Miz ingresa con el número 17

- Drew Mcintyre eliminó a Ricochet

- ELIMINARON A BROCK LESNAR CON UN GOLPE BAJO DE RICOCHET

- Drew Mcintuyre eliminó a Brock Lesnar

- Drew Mcintyre ingresa al ring

- Brock Lesnar rompió el récord y eliminó a 14 hombres

- Ricochet ingresa al ring

- Los eliminó a los dos, Keith Leee y Braum Strowman

- Braum Strowman ingresa al ring

- Keith Leee es el nuevo de ingresar a la Batalla Real

- Eliminan a MVP

- MVP regresa a WWE

- Brock Lesnar eliminó a Nakamura. Las bestia eliminó a diez hombres

- Nakamura ingresa al ring con el número 11

- Brock Lesnar eliminó a Shelton Benjamin, su gran amigo

- Shelton Benjamin es el décimo en ingresar. El amigo de Lesnar quiere tumbar a la Bestia

- Lesnar eliminó a Cesaro

- Cesaro es el siguiente en ingresar

- Eliminado Kofi. Borck Lesnar eliminó a siete peleadores

- Eliminado Big E

- Eliminado Mysterio

- Big E es el octavo en ingresar al ring

- Rey Mysterio es el séptimo en ingresar

- Kofi Kingston es el sexto en ingresar

- John Morrison es eliminado por Brock Lesnar

- John Morrison es el quinto en ingresar al ring

- Robert Roode es eliminado por Brock Lesnar

- Robert Roode es el cuarto a ingresar al ring

- Brock Lesnar eliminó a Erick Rowan

- Erick Rowan es el tercero en ingresar a la batalla real

- Brock Lesnar eliminó a Elias

- Elias es el segundo en ingresar

- Brock Lesnar es el primero en ingresar al ring

Rusev y bobby lashley no van a participar en la batalla real. Ambos peleadores no recibieron el alta médica



- COMENZÓ LA BATALLA REAL MASCULINA

GANOOO BECKY LYNCH Y RETIENE EL TÍTULO

- Fuerte patada a la cabeza de Becky, la campeona cae y Asuka cerca del título.

- La batalla cambia el curso, Asuka domina la pelea. Ambas peleadoras están dejando todo el en ring para quedarse con la victoria. Palanca al brazo de Asuka para Becky. The Man llegó a la cuerda.

- Comenzó la pelea. Becky domina las acciones desde el inicio de la pelea. Asuka intenta defenderse de los golpes, pero la superioridad de 'The Man' es fuerte.

- Becky Lynch hace su entrada

- Asuka ingresa al ring

- Comienza la pelea por el título femenino de RAW: Asuka vs Becky Lynch

- ¡Ganó The Fiend y retiene el título!

- Llave cruzada reforzada con la correa y The Fiend se salva, Bryan reacciona y saborea ka victoria.

- Uno, dos, casi. Bryan sorprendió con una patada a la cabeza a The Fiend. El movimiento del sí es el dominador de la pelea. Tras un buen momento de Bryan, donde tiró varios correazos a Wyatt y golpes bajos, el movimiento del sí casi logra quedarse con la victoria, pero Wyatt le hace la hermana abigail.

- Comenzó la pelea de correas. Daniel Bryan tira varias patadas al pecho a The Fiend. Wyatt reacciona y empieza castigar a Bryan.

- Espectacular ingreso de 'The Fiend' Wyatt

- Ingresa al ring Daniel Bryan

Se viene la pelea por el título Universal: Daniel Bryan vs 'The Fiend' Wyatt en pelea de correas

GANOOO BAYLEY, RETIENE EL TÍTULO FEMENINO DE SMACK DOWN

- Paquetito para Bayley, la cuenta llega hasta el número dos. Bayley se ríe del saludo militar. Lacey realiza salto mortal invertido, lastima a Bayley, sube a la tercera cuerda y salta. BAyley alza las piernas, la lastima y la cubre. El juez cuenta hasta tres.

- Lacey toma la iniciativa del encuentro y busca la cuenta. Bayley aprovecha la distracción del árbitro para quitar el protector al esquinero,pero el juez se da cuenta.

- Lacey Evans, la contrincante, ingresa al ring

- Bayley ingresa al coliseo

- PELEA POR EL TÍTULO DEL TÍTULO FEMENINO DE SMACK DOWN

CHARLOTTE GANÓ LA BATALLA REAL

- Charlotte es la ganadora de la batalla real

- Eliminan a Shayna

- Charlotte regresa, no fue eliminada. No cayó por la tercera cuerda

- Eliminan a Natalya

- Shayna elimina a Noami

- Shayna elimina a Carmella

- Shayna elimina a Charlotte

- Shayna Bazler ingresa con el número 30

- Santina Marella saca la cobra y se autoelimina

- Santina Marella regresa a la WWE con el número 29

- Tegan Nox ingresa con el número 28

- Charlotte cae afuera, pero en la segunda cuerda

- Carmella ingresa con el número 27

- ¡Increible! Naoemi se salva, en la valla con el público se encuentra la luchadora

- Shotzi Blackheart ingresa con el número 26 a la batalla real

- Zelina Vega ingresa a la batalla real

- Xia Li es la número 24 en la batalla real

- Ingresa Natalya a la batalla real

- Charlotte elimina a Kelly Kelly

- Sarah Logan es eliminada

- Sarah Logan es la número 22

- Kelly Kelly vuelve a la WWE

- Charlotte elimina a Bianca

- Toni Storm de NXT ingresa a la batalla real con el número 20

- Beth Phoemix es la número 19 en ingresar a la batalla real

- Naomi regresa a la WWE es la número 18

- Charlotte es la número 17 en la batalla real

- Bianca elimina a Alexa

- Alexa y Bianca Belair son las únicas que siguen en el ring

- Alexa elimina a Chelsea Green

- Chelsea Green ingresa a la batalla real

- La número 15 es Dakota Kai

- Tamina es eliminada

- Tamina es la número 14 en la batalla real

- Alexa eliminó a Kairi Sane

- Dana Broke ingresa a la batalla real

- Mandy Rose y Sonya Deville eliminada

- Mia Yim's de NXT ingresa a la batalla real

- Kairi Sane ingresa

- Sonya Deville y Mandy Rose eliminan a Mercedes

- Sonya Deville ingresa a la batalla real

- Mandy Rose casi es eliminada se salva de milagro

- Eliminan a Molly

- Candice Lerae (NXT) es la novena de ingresar

- Mandy Rose es la octava en ingresar

- Lana elimina a Liv Morgan

- Eliminaron a Lana. Liv Morgan elimina a Lana

- Liv Morgan es la séptima en ingresar a la batalla real

- La sexta participante en ingresar es Mercedes Martinez de NXT

- Lana es la quinta en ingresar a la batalla real

- Nikki Rose es la cuarta en participar en la batalla real

- La tercera participante en ingresar es Mighty Molly

- La Bianca Belair, de NXT, es la segunda en participar en la batalla real

- Alexa Briss es la número uno en participar el evento

- Empieza la batalla real Femenina

- Puñetazo del Superhombre y lanza, Roman Reings se queda con la victoria

