Royal Rumble 2020: Edge volvió a WWE luego de nueve años y sorprende a todos [VIDEO]

Edge, excampeón de WWE, ingresó como número 21 en el Royal Rumble luego de varias semanas de especulaciones. El hasta ahora luchador retirado sorprendió a todo el mundo porque intentó una plaza para Wrestlemania 36.

Adam Joseph Copeland​, más conocido como Edge, causó emoción en todos los presentes en el Minute Maid Park en Houston, Texas. Sin duda, fue la cereza en el pastel del primer PPV del año de la WWE.

El Universo WWE quedó sorprendido ante la aparición de Edge, quien aguantó hasta la terna de tres luchadores finales.

YOU THINK YOU KNOW HIM!?!?!?!?!@EdgeRatedR IS BACK AND IN THE #MensRumble!!!!!!!!!!!! #RoyalRumble pic.twitter.com/iHLfhpa6Wh