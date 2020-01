Brock Lesnar tuvo un fuerte altercado con Matt Riddle en el backstage Royal Rumble

Varios medios especializados de lucha libre han reportado que en los vestuarios de Royal Rumble se vivió una discusión muy tensa entre un enfadado Brock Lesnar y un joven Matt Riddle.

Se dice que Lesnar estaba muy molesto por el novato porque él, en más de una ocasión, ha comentado en redes sociales que quiere retirarlo de la WWE.

Por todo lo que representa, el actual campeón de la WWE tiene una posición muy alta y meterse con él podría ser perjudicial. Incluso, no es la primera vez que está incluido en una discusión o pelea por este tipo de cosas.

Fuentes en la interna de la compañía aseguraron que Lesnar fue a decirle su incomodidad a Riddle debido a sus desatinados comentarios.

Felizmente el hecho no pasó a mayores y el luchador de NXT entendió lo sucedido. Para desgracia de los fanáticos, ambos no coincidieron en la batalla real y aún no se les verá juntos en el mismo ring.