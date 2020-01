CONFIRMADO: Brock Lesnar vs Drew McInntyre en Wrestlemania por el Campeonato de WWE

El ganador del Royal Rumble, Drew McInntyre apareció en el inicio de Raw para retar al campeón Brock Lesnar para Wrestlemania 36.

Luego que anunciara que luchará contra ´La Bestia Encarnada’, Drew hizo un reto abierto y los que acpetaron fueron The OC ( Luke Galows y Karl Anderson). Entonces, inició una lucha en desventajada ‘2-on-1 Handicap Match’. Sin embargo, McIntyre acabó fácilmente con ambos luchadores.

Sin embargo, cuando estaba celebrando con el público, apareció Brock Lesnar para atacarlo con un ‘F5’ y así aceptar su reto para el máximo evento.

Watch out for the 🌪, @DMcIntyreWWE!#WWEChampion @BrockLesnar is officially on the Road to #WrestleMania, too. #RAW pic.twitter.com/UJBal6Vb1N