WWE suspende a Andrade por fallar el control antidopaje

El luchador mexicano Andrade fue suspendido por WWE por violar la política de bienestar, por lo que no estará durante un mes en la programación semanal de la empresa.

En el comunicado publicado por la empresa, no se ha revelado qué sustancia provocó que Andrade no superase las pruebas antidopaje que deben

pasan los luchadores.

"WWE ha suspendido a Andrade (Manuel Oropeza) durante 30 días con efecto inmediato por su primera violación de la política de bienestar de talentos de la empresa", se lee en el corto mensaje de la empresa sobre el actual campeón de los Estados Unidos.

Andrade participó en el Royal Rumble defendiendo se título frente a su compatriota Humberto Carrillo y luego volvieron a enfrentarse ambos en el show de Raw emitido anoche.

La empresa no menciona que se vaya a despojar a Andrade del Campeonato de los Estados Unidos de WWE.

