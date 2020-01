WWE: Las Gemelas Bella anuncian que ambas están embarazadas y solo con 2 semanas de diferencia [VIDEO]

WWE | Las Gemelas Bella, Nikki y Brie, fueron dos de las grandes ausencias del Royal Rumble 2020, pese a que se vocifereaban sus nombres para el evento de lucha libre. En ese marco, hoy las hermanas anunciaron que ambas están embarazadas y con apenas una diferencia de dos semanas. Conoce los detalles a continuación.

La revista People dio a conocer que Nikki y Brie Bella (36 años) están en la dulce espera. Así, ambas vuelven a tener algo en común, ya que también comparten un mismo día de nacimiento y también han sido campeones en pareja en WWE.

Nikki Bella -quien fue ex pareja de John Cena y que tuvo una pública y controvertida ruptura- se mostró muy contenta con la llegada de su primer hijo.

"Aunque me siento realmente enferma, como, no puedo creer que voy a ser madre pronto (...) Voy a tener a esta persona para cuidar por el resto de su vida y ayudarla a hacer las cosas correctas y solo mostrarles el camino del mundo. ¡Eso es increíble! Es algo que he soñado toda mi vida. Entonces, cuando pensé que iba a tenerlo, para mí, fue realmente difícil. Pensé, Dios mío, no puedo imaginar la vida sin ser madre y experimentar el milagro de la vida y criar a un hijo. Estoy tan orientado a la familia que no podría imaginar no tener esa vida familiar", señaló.

En tanto, su hermana Brie señaló que venía intentando tener su segundo bebé desde hace meses y que, de forma inesperada, terminó por recibir la buena noticia.

"Mi esposo y yo estuvimos intentándolo durante siete u ocho meses, pero luego sentí en mi corazón que era una señal de Dios, como,» Ustedes ya están bien con uno «, así que dejamos de intentarlo (...) Cuando estábamos en Francia conociendo a la familia de Artem, me sentí un poco mal. Estaba irritada e incómoda. Cuando llegamos a casa, me hice un examen dos días antes del Día de Acción de Gracias, y cuando vi el signo positivo, pensé, ‘¡OMG!’", detalló.

¿Quiénes son las parejas de Nikki y Brie Bella?

Brie aguarda la llegada de su segundo hijo con Daniel Bryan, superestrella de WWE. Su primogénita, Birdie Joe Danielson, nació en mayo de 2017. Para Nikki, este será su primer hijo con su prometido, Artem Chigvintsev.

¿Siguen luchando Las Gemelas Bella en WWE?

El 24 de marzo de 2019 mediante el capítulo final de Total Bellas, Nikki & Brie anunciaron su retiro definitivo de la lucha libre.