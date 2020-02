Virgil Van Dijk es tentado para aparecer en WWE tras propuesta de Sheamus [VIDEO]

Virgil van Dijk esta siendo voceado en el universo de la WWE, pues sería uno de los invitados sorpresa del luchador Sheamus, que en varias oportunidades expresó ser fiel admirador del jugador. Previo a su aparición en Royal Rumble 2020, el famoso luchador volvió a reiterar su interés por hacer pareja con el jugador del Liverpool.

La empresa de lucha libre ya se habría puesto en marcha para hacer esta petición realidad y habría contactado con el club inglés, sin embargo, lo más probable es que la respuesta no sea positiva, al menos no en mitad de la temporada.

En una entrevista con Gary Cassidy, el 'Guerero celta' fue cuestionado por la lucha y dijo que le gustaría una pelea en parejas, él acompañado de Van Dijk frente a Drew McIntyre y Ally McCoist, ex jugador de fútbol y ahora entrenador ¿Veríamos muy pronto al jugador del Liverpool en el ring?

Si la incursión del defensa se diera solo sería como la de un invitado pues el jugador se encuentra en el mejor momento de su carrera y aún tiene para rato en el fútbol, justo por estos días se habla de un interés de la Juventus por fichar al jugador en el mercado de verano.

Now that @WWE has moved to @btsport, I asked @WWESheamus to book the ultimate @btsportwwe x @btsportfootball WrestleMania dream match.



Looks like it’s @LFC vs @RangersFC:@WWESheamus & @VirgilvDijk vs @DMcIntyreWWE & Ally McCoist!



Who wins that one?!#WWEonBT @SKProWrestling pic.twitter.com/uAdsS93bvg