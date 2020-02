WWE RAW EN VIVO desde el Vivint Smart Home Arena con la presencia de Randy Orton

WWE RAW EN VIVO vía Fox Sports 2 | Hoy lunes 3 de febrero desde las 8:00 p.m. (hora peruana) se realizará el último show para definir el camino a Wrestlemania 36. El evento tendrá como sede el Vivint Smart Home Arena.

Randy Orton confirmó su presencia en Monday Night RAW. La víbora explicará porqué atacó a Edge y revelará el estado de salud de la 'Super estrella de la categoría R'.

En el programa anterior, Randy atacó a Edge con una silla y lo dejó en la lona, desmayado. Según las imágenes que compartió la WWE por sus redes sociales, la superestrella salió del coliseo en una camilla y fue dirigido a una clínica local.

Edge regresó a la WWE tras una década de estar alejado del universo. El luchador se recuperó de una fuerte lesión al cuello y firmó un contrato por tres años con la máxima compañía de lucha libre.

Por otra parte, Drew McIntyre seguirá demostrando que tiene las condiciones para derrotar a Brock Lesnar en Wrestlemania. El ganador de la batalla real en Royal Rumble es uno de los favoritos del universo de la WWE.

Sin embargo, la 'Bestia' se enfrentará al ganador de la pelea entre Ricochet, Seth Rollins y Bobby Lashley en WWE Super ShowDown que se realizará el 27 de febrero en Riad, Arabia Saudí.

Otros de los shows confirmados, Liv Morgan se volverá a enfrentar a Lana. La 'esposa de Bobby Lashley ' quiere su revancha y está segura que puede derrotar a su rival con facilidad.

A rematch between @YaOnlyLivvOnce and @LanaWWE has been sanctioned for TONIGHT! #Raw https://t.co/LQfKuc0KYs