WWE : Randy Orton y su feroz ataque a Matt Hardy al inicio de RAW [VIDEO]

WWE | Randy Orton inició el Raw otra vez para dar explicaciones sobre el ataque a Edge y para luchar ante Matt Hardy.

Luego, entre Hardy con un protector en el cuello y declara que los doctores no le dieron de alta. Por eso, no podrá luchar ante Orton esta noche. Tras ello, encara a la 'Víbora' y le exige cuál era el motivo por el que atacó a la superestrella categoría R.

Orton solo atina a decir "lo siento" y se aleja del ring para sorpresa de Matt. Sin embargo, vuelve y lo ataca en el cuello adolorido. El ataque persiste y le aplica un RKO. Tras ello, un concierto de silletazos para el cuello de Hardy se escucha en toda la arena.

What's wrong with you, @RandyOrton?! @MATTHARDYBRAND feels the wrath of #TheViper on #RAW with a ruthless assault! pic.twitter.com/rpzHSMRdec