WWE: ¿La compañía obliga a sus luchadores que se aumenten el busto?

WWE es la empresa líder de la lucha libre. Entre sus filas cuenta con grandes estrellas que día tras día entretienen al universo con sus peleas y arriesgadas movidas. Sin embargo, son varios rumores que giran en torno a la compañía de Vince McMahon.

En los últimos años, los fanáticos se cuestionan si las divas son obligadas a someterse a una cirugía de aumento de busto. La WWE se encargó de responder las dudas de sus seguidores.

Bueno, la WWE no decide sobre las cirugías que se someten sus estrellas. La empresa líder de lucha libre no decide sobre el cuerpo de sus empleados, así lo confirmó Jim Ross.

"No. Claro que no. Tú no te vas a meter, como empresa, dentro de ese territorio, porque si algo sale mal… mejor ni hablar. Tiene que ser una decisión personal del talento. Si ellos creen que eso mejorará su personalidad televisiva y su aspecto físico en general, esa será su decisión".

Alexa Bliss, Paige, Charlotte son las superestrellas que se sometieron a una operación de busto. Ellas son piezas importantes en la empresa y tomaron esa decisión por su propia voluntad.

"Ahora, si necesitan algo de tiempo libre o algo de dinero, la compañía les ayuda. En WWE hicimos cosas de esas, les dábamos el dinero que no tenían para las cirugías, pero eso siempre se basó en la decisión personal del talento. No era mi lugar ni mi trabajo decirle a alguien que se hiciera un implante de busto", agregó Jim Ross