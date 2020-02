WWE Super ShowDown 2020: cuándo y dónde ver el evento que se realizará en Arabia Saudita

WrestleMania 36 es el principal evento de la WWE. Los luchadores vienen haciendo su camino para decir presente en el Raymond James Stadium. Este jueves 27 de febrero se realizará Super Showdown 2020 en Arabia Saudí.

Mohammed Abdu Arena del Boulevard de Riad será el escenario que albergará esta contienda. En Super ShowDown 2020 se pondrá en juego cinco títulos y la transmisión EN VIVO se realizará por Fox Action desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

Goldberg se medirá contra el campeón universal de 'The Fiend' Bray Wyatt. Una pelea que promete ser el evento estelar de la competencia. El demonio es el favorito para quedarse con la victoria, pero el luchador de 53 años quiere dar la sorpresa en la contienda.

Brock Lesnar pondrá en juego su título de la WWE ante Ricochet. La bestia confía en conseguir la victoria y enfrentar a Drew McIntyre, ganador de la batalla real en WrestleMania.

La pareja del momento, The Miz y John Morrison, quiere consolidar su buena química con el título en parejas de SmackDown. Este dúo se enfrentará a The New Day (Big E y Kofi Kingston), los vigentes campeones.

Bayley y Naomi es uno de los duelos más importantes de la noche. Ambos luchadores quieren hacer historia en la división femenina y saben que esta contienda es importante en su carrera.

Horarios para ver WWE Super ShowDown

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Paraguay 12:00 p.m.

Chile 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

Super ShowDown:cartelera completa

- The New Day (Big E y Kofi Kingston) (c) vs. The Miz y John Morrison por los títulos en parejas de SmackDown

- Brock Lesnar (c) vs. Ricochet por el título de la WWE

- Roman Reigns vs. el 'Rey’ Corbin en un Steel Cage Match

- “The Fiend” Bray Wyatt (c) vs. Goldberg por el título universal

- AJ Styles vs. Andrade vs. Bobby Lashley vs. Erick Rowan vs. R-Truth vs. Rey Mysterio en un Gauntlet match por el Tuwaiq Trophy

- Bayley (c) vs. Naomi por el título femenino de SmackDown

- Seth Rollins y Murphy (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) por los títulos en parejas de Raw.

WWE Royal Rumble 2020 EN VIVO: Canales de transmisión

Lo puedes seguir en la señal de Fox Action en toda Sudamérica. De igual modo, en caso de tener una cuenta en WWE Network, también puedes verlo por dicha plataforma.

WWE: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

Qué canal transmite pelea WWE Super Showdown 2020

La transmisión EN VIVO de WWE Super Showdown 2020 será televisado por WWE network y Fox Premium Action.

Perú: FOX Action / ESPN

Bolivia: FOX Action / ESPN

Colombia: FOX Action / ESPN

Ecuador: FOX Action / ESPN

México: Fighting Sports Network

Argentina: FOX Action / ESPN

Paraguay: FOX Action / ESPN

Uruguay: FOX Action / ESPN

Chile: FOX Action / ESPN

WWE: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623