WWE Super ShowDown 2020 EN VIVO: Undertaker es la sorpresa del evento

Este jueves 27 de febrero se realizará el WWE Super ShowDown 2020 en Arabia Saudita. El PPV que marcará los caminos que deberán transcurrir las estrellas para llegar a WrestleMania 36. Este evento será transmitido EN VIVO por Fox Action y puedes seguir el minuto a minuto por Líbero.pe.

Una de las sorpresas que prepara la WWE para Super ShowDown 2020 es la presencia de The Undertaker. El legendario luchador fue visto por Arabia Saudita acompañado del personal de la empresa de Vince McMahon.

Hasta el momento se desconoce qué papel tendrá el 'Hombre Muerto' en el evento. Según los rumores de los diversos medios especializados, Undertaker tendría un careo con Aj Styles haciendo oficial su feudo con WrestleMania.

Aj Style se enfrentará a Andrade, Bobby Lashley, Erick Rowan, R-Truth y Rey Mysterio en un Gauntlet match por el Tuwaiq Trophy. El excampeón de la WWE es favorito para quedarse con la victoria.

The Undertaker ha sido visto en el aeropuerto de Riyad, en Arabia Saudí 🇸🇦, con la expedición de #WWESSD



Este martes os informábamos de dicha posibilidad y parece que es así https://t.co/g4961F1JOF… pic.twitter.com/zv9exFUIml — Solowrestling (@Solo_Wrestling) February 25, 2020

Super ShowDown:cartelera completa

- The New Day (Big E y Kofi Kingston) (c) vs. The Miz y John Morrison por los títulos en parejas de SmackDown

- Brock Lesnar (c) vs. Ricochet por el título de la WWE

- Roman Reigns vs. el 'Rey’ Corbin en un Steel Cage Match

- “The Fiend” Bray Wyatt (c) vs. Goldberg por el título universal

- AJ Styles vs. Andrade vs. Bobby Lashley vs. Erick Rowan vs. R-Truth vs. Rey Mysterio en un Gauntlet match por el Tuwaiq Trophy

- Bayley (c) vs. Naomi por el título femenino de SmackDown

- Seth Rollins y Murphy (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) por los títulos en parejas de Raw.

Horarios para ver WWE Super ShowDown

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Paraguay 12:00 p.m.

Chile 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

Qué canal transmite pelea WWE Super Showdown 2020

La transmisión EN VIVO de WWE Super Showdown 2020 será televisado por WWE network y Fox Premium Action.

Perú: FOX Action / ESPN

Bolivia: FOX Action / ESPN

Colombia: FOX Action / ESPN

Ecuador: FOX Action / ESPN

México: Fighting Sports Network

Argentina: FOX Action / ESPN

Paraguay: FOX Action / ESPN

Uruguay: FOX Action / ESPN

Chile: FOX Action / ESPN