WWE Super ShowDown EN VIVO: sigue el evento en Arabia Saudita con Roman Reigns y Goldberg

WWE Super ShowDown EN VIVO | Ver Lucha Libre Gratis por Internet | Facebook Live Stream | HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action). Este evento se realizará en el Mohammed Abdu Arena en Riyadh y podrás seguir las incidencias y resumen a través de Libero.pe

WWE Super ShowDown | Minuto a minuto

- En breves minutos empieza el WWE Super ShowDown en el Mohammed Abdu Arena en Riyad.

- Andrade, campeón de los Estados Unidos, aparecerá en el WWE Super ShowDown en Arabia Saudita.

El Campeón de los Estados Unidos @AndradeCienWWE está de vuelta en #WWESSD❗️ Vamos con todo Ídolo ✊🏼 pic.twitter.com/Zz0j1fEIQl — WWE Español (@wweespanol) February 27, 2020

WWE Super ShowDown | Previa

La empresa ha confirmado un total de 10 combates, de las cuales la mitad serán luchas con títulos en juego.Los campeones principales de ambas marcas verán acción en Arabia Saudita.

Brock Lesnar se medirá frente a Ricochet en este pay-per-view, antes de su combate frente a Drew McIntyre en Wrestlemania 36. La 'Bestia Encarnada' tiene asuntos que resolver con el luchador desde el pasado Royal Rumble.

El combate que más está llamando la atención es el que protagonizarán el campeón ‘The Fiend’ Bray Wyatt y Goldberg. Será por el cinturón universal, que actualmente está en manos del demonio.

WWE también confirmó que The Undertaker estará presente en el show, pero aún se desconoce si luchará o solo hará una promo con miras a Wrestlemania.

Las mujeres también tendrán su momento en este evento especial. Bayley, actual campeona femenina de SmackDown, se enfrentará a Naomi en un combate donde su cinturón estará en juego.

Este será el tercer evento bajo el nombre Super ShowDown que se celebra en territorio saudí y el quinto en general. Cabe mencionar que lo que suceda hoy en medio oriente, podría marcar la cartelera de lo que será WrestleMania 36, que se celebrará el próximo 5 de abril en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, Florida.

El Super ShowDown no será el único evento de la WWE que verá acción en Arabia Saudita. El mismo Vince McMahon ha confirmado que llegó a un acuerdo con empresarios y autoridades del mencionado país del medio oriente para seguir difundiendo por esta parte del mundo la lucha libre. El trato es por los próximos 10 años.

WWE Super ShowDown: horarios del evento

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Paraguay 12:00 p.m.

Chile 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

WWE Super ShowDown 2020: cartelera completa

Campeonato de WWE

Brock Lesnar (c) vs. Ricochet

Campeonato Universal de WWE

"The Fiend" Bray Wyatt (c) vs. Goldberg

Campeonato Femenino de SmackDown

Bayley (c) vs. Naomi

Campeonatos por Parejas de Raw

Seth Rollins y Murphy (c) vs. The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins)

Campeonatos por Parejas de SmackDown

The New Day (Kofi Kingston y Big E) (c) vs. The Miz y John Morrison

Gauntlet match por el Trofeo Tuwaiq

Andrade vs. AJ Styles vs. Rey Mysterio vs. Bobby Lashley vs. Erick Rowan vs. R-Truth

Steel Cage match

King Corbin vs. Roman Reigns

Mansoor vs. Dolph Ziggler

Ángel Garza vs. Humberto Carrillo

Kickoff

The Viking Raiders (Ivar y Erik) vs. The O.C. (Luke Gallows y Karl Anderson)