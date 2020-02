WWE Super ShowDown 2020 EN VIVO: Undertaker apareció y humilló a AJ Styles [VIDEO]

Lo que era un secreto a voces se confirmó y muy temprano. The Undertaker fue la gran sorpresa en el comienzo del WWE Super ShowDown 2020 que se viene realizando en Arabia Saudita al aparecer en el ring y humillar a AJ Styles con un letal chokeslam.

El Super ShowDown 2020 inició con la ruleta rusa por el primer Trofeo Tuwaiq que fue entre AJ Styles, Bobby Lashley, Rey Mysterio, R-Truth, Erick Rowan y Andrade.

Las cosas se venían presentando con normalidad hasta que al final solamente quedaba AJ Styles y el último ingresante, Rey Mysterio. Sin embargo, el reconocido también como '619' fue atacado sin piedad por Luke Gallows, Karl Anderson mientras hacia su ingreso a escena.

En ese momento parecía que AJ Styles sería elegido como ganador, pero para sorpresa de todos apareció The Undertaker para primero atacar a parte de 'The O.C.' y luego hacer su asombroso ingreso al ring para tomar el lugar de Rey Mysterio.

Ya en el cuadrilátero, 'Taker' derrotó sin problema a alguno a Styles para consagrarse como el primer campeón del Trofeo Tuwaiq e iniciar su rivalidad camino a WrestleMania 36, donde se espera ver nuevamente a ambos luchadores cara a cara.

