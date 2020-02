WWE: Goldberg venció a ‘The Fiend’ y estará en WrestleMania 36 [FOTO Y VIDEO]

Volvió a lucirse en el cuadrilátero. Goldberg estuvo fenomenal en el Super Showdown que se realizó en horas de la mañana y por primera vez en Arabia Saudita por lo que se terminó coronando como el nuevo campeón universal de la WWE.

El también actor de varias películas de Hollywood salió con todo al combate y embistió desde un inicio a Wyatt con Spear tras Spear. Además, sobrevivió al garfio mandibular para luego sentenciar la historia a su favor aplicando un jackhammer.

Sin embargo, en un descuido, ‘The Fiend’ no dudó en levantarse del centro del ring para emprender la huida dejando atónito a la afición que se volcó en masa al Mohammed Abdu Arena de Riyadh.

WHAT DID WE JUST WITNESS?!@Goldberg has DEFEATED #TheFiend @WWEBrayWyatt for the #UniversalTitle! #WWESSD pic.twitter.com/DIiIc3HRaW