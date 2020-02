WWE: John Cena podría enfrentar a Bray Wyatt en WrestleMania 36

El Super ShowDown llegó a su fin con muchas sorpresas. Por primera vez, este evento correspondiente a la WWE se llevó a cabo en el medio oriente. Específicamente en el Mohammed Abdu Arena del Boulevard de Riad, Arabia Saudita.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue la gran victoria de Goldberg sobre ‘The Fiend’ que significó que el también reconocido actor de Hollywood asegure su presencia en el próximo WrestleMania.

Sobre este evento que se realizará el próximo 5 de abril, se viene hablando de un posible enfrentamiento entre el reciente perdedor Bray Wyatt y John Cena, que ha sido campeón en 16 oportunidades.

Resulta que Dave Meltzer informó en Wrestling Observer Radio que la decisión de WWE para el oponente de WrestleMania de John Cena ya había sido tomada. El peleador de 42 años rivalizará con Bray Wyatt.

Si bien esta lucha sería una de las grandes atracciones de WrestleMania 36, no sería por el campeonato universal de la WWE. En caso sea por el título, John Cena podría encontrarse ganando el combate de la Cámara de Eliminación, aunque considerando su apretada agenda, no es algo muy probable.

Por el momento la WWE no se ha pronunciado al respecto y los fanáticos de la lucha libre tendrá que seguir a la espera de la confirmación de la tan ansiada pelea entre ‘The Fiend’ y John Cena.

