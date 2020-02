¿Y la WWE? CM Punk no descarta pelear en la AEW

El universo de la WWE sueña con ver a CM Punk de regreso a la compañía que lo llevó a la fama. El colaborador ocasional de WWE Backstage de FOX dejó la empresa de Vince McMahon con el título en su poder y señaló que jamás volvería a trabajar con él.

El tiempo pasó, el luchador tomó distintos rumbos (participó en la UFC) y ahora es uno de los panelistas de WWE Backstage. En una entrevista para el programa Kevin In The Mornin, CM Punk reconoció que no cierra la puerta de participar en AEW, una joven empresa de lucha libre que viene captando muchos fanáticos.

"Estoy seguro de que, si estuviese luchando para AEW, la reacción de FOX sería algo del estilo 'bueno', 'fue divertido mientras duró'.Supongo que, técnicamente, podría hacerlo. Sí, técnicamente podría hacerlo, pero estoy seguro de que FOX diría algo como 'bueno...'", expresó el excampeón de la WWE.

Como se recuerda, CM Punk reconoció que se reunió con los directivos de AEW, pero no hablaron sobre un contrato sino que dejaron abierta la posibilidad de trabajar juntos en un futuro no muy lejano.

¿CM Punk dejará WWE Backstahe?

A finales del 2019, CM Punk sorprendió apareciendo en WWE Backstage. Sin embargo, el luchador señaló que tiene contrato con FOX y no mantiene una relación laboral con la WWE. Su presencia es importante en el programa, pero sus fanáticos lo quieren ver en el Cuadrilátero.