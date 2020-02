WWE SmackDown Live: John Cena se enfrentará a “The Fiend” en WrestleMania

Fox Sports EN VIVO VER WWE Friday Night SmackDown Live EN DIRECTO hoy viernes 28 de febrero que marcará el regreso de John Cena a la marca azul y se conocerá su camino para WrestleMania 36. El TD Garden de Boston será el escenario que albergará este show que promete ser inolvidable. Puedes seguir EN VIVO las incidencias por Líbero.pe.

John Cena en escena

"The Fiend" reta a Cena para WrestleMania y acepta el reto. Tenemos otro duelo para WrestleMania

"No estaré en WrestleMania, no me gane mi lugar", expresó Cena. El público se puso triste, el rapero mayor indicó que no es un adiós solo un hasta luego.

The Usos vs The Miz y John Morrison

- The Usos ganan la contienda

Daniel Bryan vs Joe Hennig

- Daniel Bryan ganó por rendición a Joe Hennig.

- Joe Hennig ataca con patadas a Daniel Bryan

Roman Reigns vs Nakamura en WrestleMania 36

- Es oficial Roman Reigns se enfrenta a Nakamura por el título Universal en WrestleMania

Nakamura vs Braun Strowman

Es oficial, Samir Zayn, Nakamura, Cesaro vs Strowman por el título Universal

- Sami Zayn, Nakamura y Cesaro ataca a Strowman

- El campeonato Intercontinental será defendido en Elimination Chamber y será en desventaja 3 contra uno.

- Firma de contrato por el duelo entre Strowman y Nakamura

kofi kingston vs Bobby Roode

- Paquetito. Bobby Roode se queda con la victoria

- Kofi pudo ganar la competencia, Ziggler ayuda a su compañero y se salva de la cuenta

- Doble machetazo de piernas de Kofi a Bobby. El Glorioso se libera, Kofi realiza super plancha cruzada y la cuenta llega a dos.

- Kofi responde a los golpes y logra a tomar control de la pelea.

- Bobby realiza un candado a la cabeza a Kofi.

- Comienza la pelea entre Bobby Roode y Kofi

Bayley vs Naomi

- ¡¡Ganooo Naomi y Lacey Evans!!

- Super plancha cruzada de Naomi a Bayley, Cuando la cuenta iba en dos Sasha interviene

- Se determina que la pelea es de parejas: Naomi y Lacet Evans contra Sasha Banks y Bayley

- Lacey Evans aparece para apoya a Naomi

- Bayley y Sasha golpean a Naomi

- Naomi se recupera pero Sasha Banks golpea a Naomi.

- Bayley sorprende a Naomi y la ataca con patadas

- ¡Regresa la jefa! Sasha Banks ingresa al ring

- Bayley señala que no puede pelear no porque es la campeona y ya hizo historia

- Bayley se enfrentará a Naomi. La revancha de lo que sucedió en Super Showdown 2020

Goldberg

- "Yo soy el próximo", expresó Roman Reings

- Abucheo de la Arena. La gente inconforme con la posible pelea entre Roman Reings y Goldberg

- Aparece Roman Reings

- "No se trata de quienes el último, se trata de quién es el próximo", señaló Goldberg

- Ingresa Goldberg, el nuevo campeón universal

SmackDown Live

El día más esperado por los fanáticos de Jhon Cena. El 16 veces campeón de la WWE volverá a SmackDown para dar un importante anuncio sobre su camino para WrestleMania 36. Según las especulaciones, el luchador podría enfrentar a Edge y Randy Orton, una batalla de ensueño para el Universo.

Otra de las sorpresas de la noche es la presencia del nuevo campeón Universal Goldberg. El veterano luchador venció a 'the Fiend' Bray Wyatt en el evento estelar de Super ShowDown. También se confirmó que Wyatt estará presente en el coliseo.

Roman Reigns, posible rival de Goldberg en WrestleMania 36, brindará un mensaje a sus seguidores. El 'Perro Mayor' viene de derrotar al Barón Corbin en el PPV que se realizó en Arabia Saudita y su siguiente feudo se conocerá esta noche.

Aunque el Big Dog puede ser uno de los participantes de la Cámara de Eliminación y tendrá su lugar en WrestleMania. Elimination Chamber se realizará el 8 de marzo, y hasta la fecha no se conocen las peleas para este PPV.

The Miz y John Morrison son los campeones de pareja de SmackDown, ambos peleadores vienen de superar a New Day y prometen festejar con su público su nueva coronación. The Usos es otro de los grupos que deleitarán al Universo con sus espectaculares movimientos en el ring.

SmackDown Live: Horarios del programa

México 7:00 p.m.

Perú 8:00 p.m.

Ecuador 8:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m.

Venezuela 9:00 p.m.

Argentina 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

Uruguay 10:00 p.m.

Brasil 10:00 p.m.

España 2:00 a.m. (3 de diciembre)

En qué canales ver SmackDown Live EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver SmackDown Live EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica