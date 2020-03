WrestleMania 36: Las peleas confirmadas para el más grande evento de la WWE

WrestleMania 36 es el máximo evento de la WWE. Las superestrellas pelean por ganarse un lugar en la vitrina de los inmortales y deleitar a los amantes de la lucha libre con sus movimientos en el ring. La competencia se realizará el domingo 5 de abril en Florida.

Hasta la fecha, la WWE oficializó 5 peleas que conformaran la cartelera de WrestleMania 36. Aún queda un largo camino para que las luces del Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, Florida se prenda y se de inicio al evento más grande de la lucha libre.

Según los rumores, la pelea entre Brock Lesnar y Drew McIntyre, ganador de la batalla real, será el estelar. Los fanáticos consideran que el último hombre en pie del Royal Rumble 2020 merece ganar el título de la WWE.

Otro de los encuentros que genera emoción es entre "The Fiend”, Bray Wyatt, y John Cena. Esta lucha fue la última en pactarse pero tiene buenas críticas y marca el regreso del rapero mayor a los cuadrilapteros de la WWE.

Por su parte, The Fiend tiene la oportunidad de renacer entre sus cenizas tras perder el título Universal contra Goldberg en un polémico encuentro que se realizó en Arabia Saudita.

Precisamente, Goldberg defenderá su título contra Roman Reigns. Una pelea que despertó las críticas de los fanáticos porque consideran que ambos luchadores no hicieron los méritos para ganar y tener una oportunidad en el evento más importante de la WWE.

Peleas confirmadas para WrestleMania 36

Hasta el momento estas son las peleas confirmadas para WrestleMania 36.

Brock Lesnar vs. Drew McIntyre

Esta pelea es por el campeonato de la WWE

FOTO: WWE

Rhea Ripley vs. Charlotte Flair.​

Esta pelea es por el campeonato de NXT.

FOTO: WWE

Becky Lynch vs. Ganadora de Elimination Chamber 2020

Por el campeonato femenino de RAW

Goldberg vs. Roman Reigns

Por el título Universal de la WWE.

FOTO: WWE

John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt

No se pone en juego un título.

FOTO: WWE

