WWE: Wrestlemania corre riesgo de cancelarse por el coronavirus

El incremento de casos de coronavirus en diferentes partes del mundo ha obligado que se cancelen partidos de fútbol, ferias de animes, rodajes de películas . Ahora correría el mismo riesgo el evento más grande a la WWE Wrestlemania 36. ¿Cómo así?

La vitrina de los inmortales se celebrará el próximo 5 de abril en Tampa Bay, Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis de este estado anunció que dos residentes del área dieron positivos en la primera prueba de coronavirus.

Uno de ellos no tiene antecedentes de haber viajado a países donde se han detectado esta enfermedad. Aunque la otra persona llegó de Italia por lo que el riesgo aumenta.

Tras la noticia, la directora de marca de la WWE, Stephanie McMahon, declaró para el medio Tampa Bay Times que la salud de los espectadores y de los luchadores es primero.

"La salud y la seguridad no solo de nuestra base de fanáticos, sino también de nuestras superestrellas, realmente es lo primero. No queremos poner a nadie en una mala situación, independientemente de las circunstancias. Esos no son riesgos que valga la pena correr”, acotó la hija de Vince McMahon.

Hasta el momento se han vendido casi 70 mil entradas para el evento y contará con una gran cantidad de visitantes de diferentes países, por eso el temor de las autoridades.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la enfermedad causada por el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca. También se puede contraer esta enfermedad al tocar objetos o superficies infectados y luego agarrarse los ojos, nariz y boca.