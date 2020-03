WWE Elimination Chamber 2020: horarios y canales para ver la cámara de eliminación

Elimination Chamber se realizará este domingo 8 de marzo en el Wells Fargo Center de Filadelfia, a las 20:00 p.m. (hora peruana) con transmisión de Fox Action. Este evento es importante para conocer el camino de los luchadores de cara a WrestleMania 36.

La 'cámara de eliminación' es una de las competencias más peligrosas de la WWE. Para definir a la retadora por el campeonato femenino de RAW, seis divas se someterán a esta contienda.

Natalya, Asuka, Shayna Baszler, Liv Morgan, Ruby Riott y Sarah Logan son las estrellas que lucharán en la cámara de eliminación, la ganadora pondrá su nombre en WrestleMania 36.

Hablando de títulos, el campeón de los Estados Unidos, Andrade, se enfrenta a Humberto Carrillo. Una pelea de raíces mexicanas donde se pone en juego el oro y el honor.

Otra de las defensas oficiales será realizada por Braun Strowman. El campeón del campeonato intercontinental se enfrentará a Shinsuke Nakamura, Sami Zayn y Cesaro en un 3 on 1 Handicap Match.

Los flamantes campeones de parejas de RAW, The Street Profit, Se enfrentarán a Seth Rollins y Murphy, una pelea que promete animar la noche.

Cartelera WWE Elimination Chamber 2020

- Para enfrentar a Becky Lynch por el título femenino de Raw en WrestleMania 36: Natalya vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan en la cámara de eliminación.

- Por los títulos en parejas de SmackDown, John Morrison y The Miz (c) vs. The New Day vs. Heavy Machinery vs. Dolph Ziggler y Robert Roode vs. Lucha House Party vs. The Usos.

- Por el título intercontinental: Bran Strowman (c) vs Shinsuke Nakamura, Sami Zayn y Cesaro en un 3-on-1 Handicap Match.

- Por los títulos en parejas de Raw: The Street Profits (c) vs. Seth Rollins y Murphy

- AJ Styles vs. Aleister Black

- Por el título de los Estados Unidos: Andrade (c) (con Zelina Vega) vs. Humberto Carrillo.

¿A qué hora transmiten Elimination Chamber 2020?

WWE Elimination Chamber 2020 se transmite en Perú a las 8.00 p.m. (hora peruana)

WWE Elimination Chamber 2020: horarios de todo el mundo

México: 7.00 p.m.

Perú: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. del lunes 9

Qué canal transmite WWE Elimination Chamber 2020?

Perú: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Uruguay: Fox Actions, FOX Sports y WWE Network.

Chile:Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.): WWE Network

Dónde ver FOX Sports EN VIVO WWE Elimination Chamber 2020

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Megacable México: Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Sky Sports México: Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

Sky Sports Dish: Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 85 (SD) y Canal 585 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 25 (Analógico) y Canal 106 (Digital/HD).

Telecentro Argentina: Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 1013 (HD).

Dibox Argentina: Canal 104 (HD).

Cómo ver FOX Action EN VIVO WWE Elimination Chamber 2020

WWE Elimination Chamber 2020: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

WWE Elimination Chamber 2020:

FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623