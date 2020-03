The Undertaker molesto con la WWE por "faltar el respeto" a su esposa Michelle McCool

The Undertaker quedó muy mortificado y molesto luego que la WWE elaborara un homenaje por el Mes de la Historia de la Mujer, donde no aparece su esposa, Michelle McCool.

La WWE realizó una galería de fotos con 45 luchadoras que alguna vez portaron los cinturones del campeonato de la rama femenina.

En esa extensa lista no aparece McCool y no tardó en reclamar a través de sus redes sociales." Raramente se me ha mencionado, cuando he soportado más cosas de las que nadie (simplemente porque soy la esposa de Undertaker) por hacer CUALQUIER contribución a la "revolución de las mujeres", pero ¡GUAU! ¡Ni en 45!", escribió.

Real talk-when you’ve put up w/ more in past than anyone would believe(simply b/c I’m the @undertaker wife)have rarely been mentioned for making ANY contribution to the “women’s revolution”-but WOW-not even top 45!#zerotalent #undertakerswife #laycoolwho #hadtospeak #stillblessed https://t.co/0VY7QyUALV