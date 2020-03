WWE: JBL será inducido al Salón de la Fama 2020

WWE anunció este miércoles la incorporación de John Bradshaw Layfield (JBL) como nuevo miembro del Salón de la Fama 2020. Será el último en ser incorporado a este selecto grupo del año.

El excampeón de la compañía se unirá a nWo (representado por Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman), Batista y The Bella Twins (Nikki y Brie Bella), quienes también serán inducidos en la ceremonia.

"Recibí una llamada de Vince McMahon quien me dio la noticia. Me siento agradecido y bendecido por tan grandioso honor", indicó JBL en el programa WWE Backstage.

BREAKING: @JCLayfield will be inducted into the #WWEHOF Class of 2020!https://t.co/3TcDcgrGRI