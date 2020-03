WWE Elimination Chamber 2020 EN VIVO: hora y canal para ver el PPV desde Filadelfia

WWE Elimination Chamber 2020 EN VIVO | Hoy domingo 8 de marzo se realizará la cámara de eliminación desde las 7:00 p.m. (hora peruana) con transmisión en EN VIVO de Fox Action y Libero te llevará las incidencias del PPV de la lucha libre.

El Wells Fargo Center de Filadelfia será el coliseo donde se realizará Elimination Chamber. Están programadas siete peleas, de las cuales dos de ellas se realizarán en la cámara de eliminación.

The Miz y John Morrison defenderán el título de parejas de SmackDown ante The New Day, Heavy Machinery, Dolph Ziggler y Robert Roode, Lucha House Party y The Usos. Este duelo se realizará en la cámara de eliminación.

WrestleMania 36 es el objetivo, por esa razón las divas dejarán todo para conseguir una oportunidad en la vitrina de los inmortales. Para conocer la retadora al título femenino de RAW que está bajo la tutela de Becky Lynch.

Asuka, Shayna Baszler, Natalya, Liv Morgan, Ruby Riott y Sarah Logan pelearán en la cámara de eliminación. Ellas prometen dejar todo para decir presente en WrestleMania 36.

Otro de los títulos que se pondrá en juego es Continental. Braun Strowman defenderá su campeonato ante Shinsuke Nakamura, Sami Zayn y Cesaro en un 3-on-1 Hándicap Match.

Andrade intentará seguir humillando a Humberto Carrillo y mantener el título de los Estados Unidos en sus hombros. Una pelea que promete marcar la pauta.

Elimination Chamber 2020: horarios

México 5:00 p. m.

Honduras 5:00 p. m.

Guatemala 5:00 p. m.

Nicaragua 5:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Panamá 6:00 p. m

Bolivia 7:00 p. m

República Dominicana 7:00 p. m.

Paraguay 7:00 p. m.

Puerto Rico 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

Chile 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

WWE Elimination Chamber: cartelera completa

Natalya vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan en la cámara de eliminación. La ganadora enfrentará a Becky Lynch por el título femenino de Raw en WrestleMania 36.

John Morrison y The Miz (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. Heavy Machinery (Otis y Tucker) vs. Dolph Ziggler y Robert Roode vs. Lucha House Party (Gran Metalik y Lince Dorado) vs. The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) por los títulos en parejas de SmackDown.

Bran Strowman (c) vs Shinsuke Nakamura, Sami Zayn y Cesaro en un 3-on-1 Handicap Match por el título intercontinental.

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Seth Rollins y Murphy por los títulos en parejas de Raw.

AJ Styles vs. Aleister Black en una pelea sin descalificación.

Andrade (c) (con Zelina Vega) vs. Humberto Carrillo por el título de los Estados Unidos.

Daniel Bryan vs. Drew Gulak.

Qué canal transmite WWE Elimination Chamber 2020?

Perú: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Uruguay: Fox Actions, FOX Sports y WWE Network.

Chile:Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.): WWE Network

Dónde ver FOX Sports EN VIVO WWE Elimination Chamber 2020

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Megacable México: Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Sky Sports México: Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

Sky Sports Dish: Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 85 (SD) y Canal 585 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 25 (Analógico) y Canal 106 (Digital/HD).

Telecentro Argentina: Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 1013 (HD).

Dibox Argentina: Canal 104 (HD).

Cómo ver FOX Action EN VIVO WWE Elimination Chamber 2020

WWE Elimination Chamber 2020: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

WWE Elimination Chamber 2020:

FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623