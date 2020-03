WWE RAW: con el regreso de Edge, repasa los resultados del show

RAW vivió una noche inolvidable. La familia de la WWE quedó conforme con el show y los caminos que vienen tomando las superestrellas para WrestleMania 36. Después del cruel ataque, Edge regresó a su casa y atacó sin piedad a Randy Orton y a MVP.

La superestrella de la categoría R intentó lastimar a Randy Orton con la silla, pero la víbora logró escapar, dejando a MVP solo en el ring.

PUEDES VER: The Undertaker tuvo reaparición por todo lo alto y se conoció su rival para WrestleMania 36 [VIDEO]

Eso fue aprovechado por Edge, quien no tuvo problemas para golpear con la silla a MVP. La pelea entre Randy y la estrella categoría R puede terminar en WrestleMania 36.

Otra pelea que se puede realizar en el evento más importante de la WWE es entre AJ styles y The Undertaker. Ambos luchadores deberán encontrarse la otra semana para la firma de contratos.

RAW EN VIVO | Minuto a Minuto

Sigue las incidencias de RAW

Seth Rollins vs Aleister Black

- ¡¡El tercero!! Seth Rollins vuelve atacar a Kevin Owens

- Otro pisoton salvaje de Seth Rollins a Kevin Owens

- Seth con un pisoton golpea a KO

- Kevin Owens ataca a Seth Rollins

- Seth Rollins con un pisotón se queda con la victoria

- The Street reta a Rollins para una pelea de cuatro contra cuatro, Seth acepta

- The Street ingresan al ring para atacar al equipo de Rollins

- Los Vikingos vengadores ingresan al ring

- Seth Rollins ataca a Aleister Black

- Descalificación y Aleister Black se queda con la batalla

- Suplex alemán, con vuelta olímpica... 1, 2 y Murphy interviene

- La pelea comienza en breves minutos...

EDGE

- Edge demuestra que se encuentra bien de salud y se queda en WWE

- Una más. Edge sigue atacando a MVP

- Con la silla, Edge golpea a MVP

- RKo de Edge a MVP

- Tremenda llave de Edge a MVP

- Randy Orton se escapa

- No termina, Edge agarra la silla y quiere atacar a Randy

- RKo de Edge a Randy Orton

- Edge ataca a MVP

- Edge reta a Randy Orton

Edge ingresa al ring

Riddick Moss vs Cedric Alexander (título 24/7)

- Desnucadora de Riddick Moss y se queda con la victoria y el título

- Empieza la pelea por el título 24/7

AJ Styles

- "Yo voy a tomar el alma de Undertaker. Estoy retando un combate mano a mano en WrestleMania"

- Reto abierto, Aj Styles quiere enfrentar a The Undertaker en WrestleMania

- AJ Styles recuerda lo que paso en Elimination Chamber 2020

Kabuki Warriors vs Natalya y Liv Morgan

- Asuka patea a la nuca a Natlya y se queda con la victoria.

- Lazo de Natlya, casi llega a 3

- Liv Morgan vuela y castiga a sus excompañeros

- Sarah Logan y Ruby Riott se pelean

- Sarah Logan aparece en el ring

- Asuka con ataque aéreo castiga el brazo de Natalya

- Aparece Ruby Riott en el ring

- Relevo, ingresa Natalya

- Que buen enganche de Kairi que manda a la lona a Liv Morgan.

- Kairi Sane contra Liv Morgan

- Kabuki Warriors responden a Alexa Bliss y estarán este viernes en SmackDown

- Las campeonas ingresan al ring

Erick Rowan vs Drew McIntyre

- ¡3,2 y 1...Claymore! Victoria para Drew

With great power comes great responsibility…and @DMcIntyreWWE is responsible for DESTROYING @ERICKROWAN’s cage with that SPIDER inside!!!#RAW pic.twitter.com/OIO3Ok1JmM — WWE (@WWE) March 10, 2020

- Erick Rowan intenó vengarse pero Drew lo supera.

- Drew aplasta la jaula de la mascota de Erick

- Drew McIntyre realiza suplex a Eric

- Garra de hierro, pero Dre McIntyre se defiende con codazos

Seth Rollins

- Aleister Black reta a Seth Rollins a una pelea.

- Seth Rollins ofrece a Aleister Black unirse a su equipo. Pero recibió como uno No como respuesta

Bobby Lashley vs Zack Ryder

- Con impresionantes movidas, Bobby Lashley se queda con la victoria

- Comienza la pelea con Bobby golpes para Zack Ryder

Charlotte Flair

- Semejante puñete le dio Rhea Ripley a Charlotte Flair

- Rhea Ripley, campeona de NXT, en RAW

- Charlotte Flair regresa a RAW y manda un mensaje a Rhea Ripley: "Tú quieres ser como yo. Yo soy la mejor del mundo".

Rey Mysterio vs Angel Garza

- ¡¡619!! Rey Mysterio ganó la pelea

- Garza se defiende con patadas y machetazos

Rey Mysterio ataca sin piedad a Garza

Becky Lynch

La campeona apareció y mandó un mensaje a Shayna Baszler

RAW

Edge reaparecerá para responder a los ataques de Randy Orton. Una pelea que podría finalizar en WrestleMania 36. Ambos luchadores tienen una rivalidad desde hace tiempo, según las declaraciones de la víbora, la superestrella de la categoría R no debió volver a la WWE.

Elimination Chamber nos regaló grandes peleas. Shayna Baszler salió victoriosa de la cámara de eliminación y se enfrentará a Becky Lynch en WrestleMania 36 por el título femenino de RAW. Un duelo que fue esperado por los fanáticos de la WWE.

El ganador de la batalla real en Royal Rumble,Drew McIntyre, estará presente en el show. Tras golpear a Brock Lesnar, el luchador quiere seguir cosechando victorias para demostrar a la 'Bestia' que en WrestleMania se le termina su reinado.

Seth Rollins es otra estrella que estará en el show de la marca roja. El Mesías indicó que su misión es volver a RAW en la marca número 1 de la WWE y para eso debe gobernar, pero sus compañeros no entienden su mensaje y si se oponen serán atacados.

Otra de las peleas confirmadas es el duelo de Angel Garza y Rey Mysterio. Una pelea de luchadores mexicanos y con un estilo similar. La leyenda de la WWE quiere castigar al excampeón de peso crucero de NXT por su osadía de atacarlo.Por último, Aj Styles responderá a The Undertaker por meterse en su camino.

FOTO: WWE

Monday Night Raw: horarios en el mundo

- México 7:00 pm

- Guatemala 7:00 pm

- Nicaragua 7:00 pm

- Costa Rica 7:00 pm

- El Salvador 7:00 pm

- Honduras 7:00 pm

- Estados Unidos (Este) 8:00 pm

En qué canales ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

América Latina: Fox Sports 2