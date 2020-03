WWE RAW: AJ Styles y The Undertaker en WrestleMania 36, revisa el resumen del programa

La WWE viene sorprendiendo a sus fanáticos. Edge volvió a aparecer y retó a Randy Orton a poner fin a su rivalidad en WrestleMania 36. Una pelea que ilusiona y que marcaría el la vuelta de la 'Superestrella categoría R'.

Otro de los duelos que se desarrolló en el Performance Center de WWE es entre AJ Styles y The Undertaker. Tras varias semanas de dimes y diretes ambos peleadores firmaron su contrato que oficializa su duelo en WrestleMania 36.

También se celebró el '3:16 Day'. Stone Cold volvió a su casa y en compañía de Becky Lynch animaron esta fecha tan especial. La WWE confirmó que WrestleMania 36 se realizará sin la presencia de público como medida preventiva por el brote de coronavirus.

Rey Mysterio superó a Andrade en una emocionante pelea. El campeón de los Estados Unidos empezó dominando el duelo, pero con un 619, el excampeón de la WWE se quedó con la victoria.

