Matt Hardy pasó a formar parte de AEW [FOTO]

Un nuevo cambio de aires se dio para Matt Hardy. Resulta que tras finalizar contrato con la WWE, muchos desconocían cuál sería el siguiente reto del destacado luchador. Sin embargo, no demoró mucho en encontrar una nueva casa.

Y es que en la última transmisión del programa Dynamite, The Elite y The Inner Circle se enfrentaron en un evento que se llevó a cabo sin público por la pandemia del coronavirus que viene golpeando al mundo entero.

En una de las peleas, el equipo de Chris Jericho se encontraba burlando rivales y es allí cuando apareció Matt Hardy, quien además apuntó a que se uniría a los temibles Young Bucks en reemplazo de Nick Jackson.

De esta manera, los rumores que se decían que Hardy llegaría a All Elite Wrestling (AEW) se confirmaron y ahora formará parte del elenco de roster en donde sostendrá rivalidades más que importantes.

Thanks for making my new shirts the top selling @AEWrestling merch today at https://t.co/d7XsizG7GK - Welcome to ALL DELETE WRESTLING! pic.twitter.com/cWnGdYF6Oi