WWE llega a ESPN: cadena emitirá ediciones pasadas de Wrestlemania a partir de este domingo

WWE logró un acuerdo con ESPN para que la cadena televisiva transmita durante tres domingos algunos eventos históricos de Wrestlemania con miras a la edición de este año que se celebrará en el Performance Center de Orlando.

La iniciativa de contenido especial comienza este domingo con la emisión de WrestleMania 30. La transmisión será gratuita y también podrá verse por la app de la cadena.

"Es un privilegio para nosotros entregar contenido histórico de WrestleMania a nuestros socios de ESPN y proporcionar más programación premium a nuestros fanáticos; poniendo sonrisas en sus rostros particularmente durante este tiempo difícil", declaró Stephanie McMahon sobre este suceso.

Los otros shows que se emitirán serán WrestleMania 32 el 29 de marzo y la edición 35 del próximo 5 de abril. Se desconoce por ahora si en Latinoamérica podrá verse estos eventos, por el momento ESPN no se ha pronunciado al respecto.

El evento de este 2020 se realizará durante los días 4 y 5 de abril en el centro de entrenamiento de WWE, esto por disposición de las autoridades en Estados Unidos que han cancelado shows que tengan masiva cantidad de público por el brote de coronavirus.

.@espn to air encore presentations of historic #WrestleMania events, beginning THIS SUNDAY! https://t.co/WezlB4NFUm pic.twitter.com/4UznUUQzeC