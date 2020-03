WWE SmackDown: Roman Reigns y Golberg se enfrentan en WrestleMania, revisa los resultados

WWE SmackDown nos demostró el camino de las superestrellas para WrestleMania 36. Rob Gronkowski, el anfitrión de la vitrina de los inmortales, se hizo presente en Performance Center y determinó que King Corbin se enfrente a Elías en el PPV que se realizará el 4 y 5 de abril.

Otra de las peleas que se confirmó para WrestleMania es por el título femenino de SmackDown. Paige volvió a la marca azul y confirmó que Bayley defenderá su campeonato ante Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina y Sasha Banks.

Siguiendo con las emociones del show, Daniel Bryan y Drew Gulaks superaron a Cesaro y Nakamura. El líder del Movimiento del Sí retó a Sami Zayn a una pelea por el título continental en WrestleMania 36.

Lamentablemente el corazón de Otis seguirá sufriendo. Dolph Ziggler le enseñó las fotos que confirman su compromiso ́con Mandy Rose.

El integrante de los Heavy Machuby se volvió loco y atacó desesperadamente a los campeones de pareja con una silla. Permitiendo que se queden con la victoria por descalificación y ocasionando a su equipo tener una oportunidad por el título.

Finalmente, Roman Reigns y Golberg firmaron el contrato que confirma su pelea por el título universal de la WWE en WrestleMania. "El perro mayo le dijo al campeón que terminará con su carrera".

WWE SmackDown EN VIVO

Sigue las incidencias de SmackDown:

Roman Reigns y Goldberg firma de contratos

- "Todos los grandes perdieron conmigo. Tú no serás diferente", Roman.

The Miz y John Morrison vs Heavy Machuby

- The Miz y John Morrison se quedan con la victoria.

- Otis se vuelve loco y ataca a Ziggler. Con la silla golpea a los campeones de pareja y el equipo Heavy Machuby es descalificado.

- Dolph Ziggler apareció y le enseñó las fotos de Mandy Rose a Otis.

- The Miz y John Morrison tienen el control de la pelea.

-Heavy Machuby ingresan al ring

- Los campeones se encuentra debatiendo sobre quien debe ser su rival en WrestleMania 36

- Lo campeones de pareja de SmackDown en el ring

Paige en SmackDown

- Bayley enfrentará a Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina y Sasha Banks por el título femenino de SmackDown.

- "Nadie te puede tocar. La evolución femenina se le fue la mano. Se requiere valentía, si una mujer se mete a ese ring demuestra valentía, algo que ustedes no tienen", Paige.

- Bayley en el ring

- Paige en SmackDow.

Daniel Bryan y Drew Gulaks vs Cesaro y Nakamura

- ¡VICTORIA DE DANIEL BRYAN Y DREW!

- Con una movida clásica, Daniel Bryan hizo la cuenta a Cesaro y se quedó con la victoria

- Cesaro ingresa al ring acompañado de Nakamura y Sami Zayn

- El movimiento del Si en el Performance Center

Elias vs Corbin en WrestleMania 36

- Rob Gronkowski determinó que Elias vs Corbin pelearán en WrestleMania 36.

Rob Gronkowski

- Una lucha más para WrestleMania: Elias vs Corbin

- Elias ingresa y empieza a molestar a 'King Corbin'

- "El Rey le pide a Rob ponerse en rodillas". El jugador de la NFL aparece

- Ingresa 'King Corbin' al ring

- Rob Gronkowski, el anfitrión de WrestleMania 36, en el Performance Center

- Comenzó el show de la marca azul

- WrestleMania 36 se realizará en dos días (4 y 5 abril).

SmackDown

Rob Gronkoswki, exjugador de fútbol americano, estará en el show para hablar sobre sus próximos planes tras su confirmación como anfitrión de WrestleMania 36.

Roman Reigns también será protagonista en SmackDown porque formalizará su combate ante Goldberg por el título Universal en la 'Vitrina de los Inmortales'.

‘The Big Dog’ no se perderá el evento más importante de la WWE y estará en la firma de contrato para formalizar lucha.

WWE confirmó que la edición 36 de la ‘Vitrina de los Inmortales’ no se desarrollará en Tampa Bay, Florida. El show será el 4 y 5 de abril en el centro de entrenamiento que tiene la empresa en Florida.

Jeff Hardy volverá con su antigua canción

Hardy anunció que ¨No more words¨ volverá esta noche en Friday Night Smackdown. Esto ha traído muchas reacciones positivas de los fanáticos que estaban esperando ansiosos que hiciera su entrada al menos una vez más con su antiguo tema.

WWE SmackDown: horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (3 de diciembre)

En qué canales ver SmackDown Live EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver WWE SmackDown EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica