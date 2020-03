Matt Hardy sobre su salida de WWE: "Solo quería un papel destacado, pero ellos no lo veían así"

Matt Hardy se presentó esta semana en AEW como el flamante fichaje de esa organización. Su salida de WWE dejó algunas interrogantes entre los fanáticos y el luchador no tuvo problemas en resolverlas en el podcast de su amigo Chris Jericho.

Hardy buscaba que sus ideas para crear grupos o historias sean reconocidas, pero señaló que Vince McMahon nunca lo hizo y solo buscó su renovación para alejarlo de la competencia.

"Lancé idea tras idea, tras idea a WWE y nunca recibí ningún comentario. Escuchaba una pequeña charla, pero nunca había nada que encendiera un fuego creativo en la mente de Vince McMahon. Se volvió frustrante. Estaban tratando de renovarme solo para tenerme bajo contrato. Rechacé cada cifra de dinero que me ofrecieron. Yo solo quería tener un papel destacado en televisión y creo que no me veían de esa manera", explicó Matt Hardy.

El luchador de 41 años reveló que sus segmentos con Randy Orton en Raw eran su “castigo” por no renovar el contrato con WWE y aseguró que ese momento fue el que le hizo decidir irse de la empresa.

Matt Hardy también respondió a los rumores que le situaban en NXT, donde tendría más libertad creativa. Explicó que con Triple H habría trabajado mejor, pero decidió alejarse por completo del producto McMahon.