WrestleMania 36: hora, canal y cartelera del máximo evento de la WWE

WrestleMania 36 es el máximo evento de la WWE. En los últimos días,Vince McMahon decidió realizar el PPV en Performance Center sin la presencia de público por el brote de coronanirus. Una medida que sorprendió a sus fanáticos y que generó críticas.

Sin embargo, la WWE prometió realizar un espectáculo único. Un show donde los amantes de la lucha libre vibrarán con las peleas de principio a fin. Por primera vez en su historia, WrestleMania se realizará en dos días (4 y 5 de abril) y será transmitido por ESPN, para Estados Unidos aún no se confirma si se podrá ver para América Latina.

El anfitrión de la Vitrina de los Inmortales,Rob Gronkowski, estuvo presente en SmackDown y determinó que Elías se enfrente con King Corbin. Una pelea más para la amplia cartelera de WrestleMania 36.

Uno de los duelos que promete animar el evento es entre John Cena y el Bray Wyatt. El 'rapero mayor' prometió retirar al 'demonio' para que los jóvenes puedan tener más espacios para brillar.

Brock Lesnar tendrá que defender el campeonato de la WWE ante el ganador de la batalla real 2020, Drew McIntyre. Una pelea parejo donde ambos luchadores prometen sacar lo mejor de su arsenal para quedarse con la victoria.

Si hablamos de defensa de los títulos, tenemos que mencionar el duelo entre Roman Reigns vs Goldberg, monarca del Campeonato Universal. Una pelea que desató las críticas de los fanáticos de la WWE porque consideran que el 'Perro Mayor' no hizo los méritos para tener una oportunidad por el título.

¿Qué canal transmitirá WrestleMania 36?

WresrleMania 36 se puede visualizar por WWE Network, Fox Action y ESPN.

¿A qué hora se realizará WrestleMania 36?

WresrleMania 36 se emitirá a las 16:30 p.m. (hora peruana). A continuación te presentamos los horarios del PPV

México (Centro): 3.30 p.m.

Ecuador: 4.30 p.m

Perú: 4.30 p.m.

Colombia: 4.30 p.m.

Argentina: 6.30 p.m.

España: 10.30 p.m

Uruguay: 6.30 p.m.

Paraguay: 6.30 p.m.

Chile: 5.30 p.m.

Brasil: 6.30 p.m.

Bolivia: 5.30 p.m.

Venezuela: 5.30 p.m.

Canadá: 4.30 p.m.

Costa Rica: 3.30 p.m

Panamá: 4.30 p.m.

Cartelera oficial de WWE WrestleMania 36

- Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

- Campeonato Femenil NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

- Campeonato Universal: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

- Campeonato Femenil RAW: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- John Cena vs. Bray Wyatt

- The Undertaker vs. AJ Styles

- Seth Rollins vs. Kevin Owens

- Campeonato Femenil Smackdown: Bayley (c) vs. Sasha Banks vs. Naomi vs. Carmella vs. Lacey Evans vs. Dana Brooke