Wrestlemania 36: Undertaker y AJ Styles se enfrentarán en un 'Boneyard Match' [VIDEO]

WWE sigue trabajando su cartelera para Wrestlemania 36. Undertaker tendrá un combate más en la 'Vitrina de los Inmortales' enfrentado a AJ Styles en un 'Boneyard Match' que ha llamado entre los fanáticos.

El 'fenomenal' se hizo presente en el más reciente episodio de RAW para hablar una vez más de su rival por un comercial que protagonizó junto a su esposa Michelle McCool, aclarando que no deseaba enfrentarse a Mark Callaway, sino al "The Deadman" de antaño.

AJ Styles declaró que le dará al público de WWE lo que quiere, confirmado que su combate ante Undertaker será un Boneyard Match. A falta de una explicación por parte de la empresa, se especula que este este sería un nuevo término para el ya conocido Burried Alive Match (lucha de entierro).

This one is going to be PERSONAL.



Who will be victorious when The #Undertaker battles @AJStylesOrg at #WrestleMania? pic.twitter.com/u7dEJIZHJv