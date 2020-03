The Undertaker cumple 55 años: el día que lanzó a Mankind desde el techo de la celda infernal

The Undertaker cumple este martes 55 años y sigue vigente en WWE. El legendario luchador y excampeón mundial tiene un combate programado este año, pero hoy recordó un momento histórico de su larga trayectoria.

Mark Callaway, nombre real del luchador, trabaja de manera ininterrumpida para la empresa de Vince McMahon desde 1990 y según el propio Taker uno de sus momentos más icónicos fue ese combate con Mankind en 1998.

The Undertaker enfrentó a Mankind en King of the Ring ’98. El luchador enmascarado fue lanzado por "El Enterrador" desde lo más alto de la jaula y cayó sobre la mesa de comentaristas. Taker ganó el combate, pero todo el protagonismo se lo llevó Mick Foley.

Callaway ha ganado el título de WWE en cuatro ocasiones, luego el campeonato peso pesado del mundo en tres oportunidades. También obtuvo el cinturón en parejas seis veces (con Stone Cold, Big Show, The Rock y Kane).

Wrestlemania 36: un nuevo combate luego de un año ausente

Undertaker luchaba en Wrestlemania de manera seguida desde el año 2000, pero en 2019 no formó parte de la cartelera del show máximo de WWE. Se especuló con un posible retiro de la veterana figura, pero eso no ocurre hasta el momento.