Política inglesa confunde una lucha de WWE con crisis de coronavirus y es burla en redes [VIDEO]

Cayó en los falsos virales. La exdiputada del Reino Unido, Edwina Currie, fue el centro de las bromas en Twitter luego de que compartiera un antiguo video de WWE como una escena real de los problemas que pasa la población por la cuarentena obligatoria con el fin de no contagiarse de coronavirus.

La política compartió un video en el que Stone Cold Steve Austin y Booker T peleaban en un supermercado, un clip clásico de la compañía grabado en el 2001.

“Escenas repugnantes en centro comercial ASDA Havant hoy, cuando debería haber sido un momento para los ancianos y el personal”, se lee en el tuit original de un usuario donde añadía el video de WWE. Esto era una broma, pero la excongresista no se dio cuenta.

“¿Estás seguro de que esto no está organizado? Nadie más alrededor, ningún personal de seguridad, y el que está filmando está logrando obtener todos los ángulos”, escribió Currie.

La política se tomó con humor las bromas de los usuarios y aseguró que veía lucha libre en su juventud.

